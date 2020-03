La Junta cesa a Hergueta que cree que “iban a por mi desde el principio” en plena crisis del coronavirus

“El Servicio Andaluz de Salud ha designado a Antonio Carrión Jiménez como nuevo director gerente del hospital Infanta Elena de Huelva”. Con este comunicado, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ponía fin al caos que se había originado en el centro hospitalario onubense a lo largo de esta semana y cuya muestra más significativa, fue la presencia el pasado viernes de varias unidades de la Policía Nacional en los pasillos del mismo. Ni una sola mención a la persona que ha ocupado ese cargo el último año, Paloma Hergueta, quien en manifestaciones a Huelva Información, reconoció que su destitución “aunque es un cargo de libre designación y lo mismo que nos nombran, nos cesan”, considera “totalmente injusta” dicha destitución.

La Junta decidió cortar por lo sano las disputas entre el personal sanitario del hospital Infanta Elena de Huelva después de lo vivido en sus instalaciones a lo largo de la pasada semana y en plena crisis por el coronavirus con los servicios sanitarios a pleno rendimiento. El detonante, fue el cambio de turno de los enfermeros. Hergueta se mostró partidaria, tal y como reconoció en la tarde de ayer “de seguir los mismos turnos que se defendían desde otros centros sanitarios como Madrid y Bilbao, con la idea de que trabajaran menos horas porque, sinceramente no es lo mismo que a un paciente lo atienda un profesional que lleva siete horas trabajando, que otro que lleva doce. Eso mismo es lo que defendía incluso el Satse para los hospitales de Madrid”.

La idea chocó con la mayoría de la plantilla –“no toda” tal y como reconoció Hergueta a Huelva Información– que se mostraba partidaria de continuar con el turno de 12 horas. Los enfrentamientos con la plantilla se prolongaron “desde el mismo lunes” cuando se anunció la decisión de Hergueta de aplicar dichos turnos “especialmente cuando la situación se volviera más grave por la cantidad de ingresos que se podrían producir por afectados del coronavirus”.

El viernes se desencadenó el caos en el centro hospitalario, cuando después de un encuentro entre el jefe de Enfermería y la propia Hergueta para hablar de los nuevos turnos –de 7 horas– y cómo se deberían distribuir entre la plantilla, éste le informó “que no tenía ninguna distribución que proponerle porque no la había hecho. “Pues entonces no tenemos nada más que hablar”, señaló Hergueta. A partir de ese momento, se desataron los acontecimientos en el hospital; los profesionales sanitarios se dirigieron a las oficinas de la dirección y desde allí se avisó, primero a los miembros del equipo de seguridad y después a la Policía Nacional que se presentaron en el hospital, “aunque no hicieron nada”, confirmó Hergueta.

Lo que sí quiso aclarar a Huelva Información es que “en ningún momento cesé al Jefe de Enfermería, ya que no puedo hacerlo; no está entre mis competencias, eso quiero desmentirlo de manera categórica, así como que mi cese se haya producido por la gestión de la crisis del coronavirus, eso me ha dolido de una manera especial”.

El nuevo director gerente, Antonio Carrión, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y ocupaba hasta la fecha el cargo de subdirector gerente en el Hospital Regional de Málaga. Nacido en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, pero estrechamente vinculado en el plano familiar y personal a la provincia onubense, el nuevo responsable del hospital Infanta Elena posee una extensa trayectoria en el ámbito asistencial, después de haber ejercido durante más de 30 años como facultativo en el servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío y en el 061 de Sevilla.

En el plano de la gestión sanitaria su experiencia también es amplia; ha sido subdirector médico en el Hospital Civil de la capital malagueña y participó activamente en la organización y logística de la asistencia sanitaria con motivo de la celebración de la Expo 92.