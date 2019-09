Julio Díaz asegura que la Huelva-Cádiz respetará a Doñana

El portavoz provincial de Cs por Huelva y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha defendido la necesidad de la Huelva-Cádiz y ha insistido en que “será respetuosa con Doñana”.

Asimismo, ha detallado que el proyecto se incluirá en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía (Pitma) 2021-2027, que tendrá en cuenta a todos los sectores y administraciones y que, “con toda probabilidad, se podrá ejecutar si hay colaboración público-privada”, según ha informado la formación naranja.

En cuanto a los problemas medioambientales, Díaz defendía que “si no pisa Doñana, ¿qué problemas tienen en que se vertebre Andalucía?”. A su vez, ha reiterado la necesidad de que se ejecute la autovía Huelva-Cádiz, asegurando la preservación del Espacio Natural.

Por su parte, reafirma la posición de Ciudadanos a favor de que se ejecute esta vía, de manera que “el Gobierno andaluz va a trabajar para que se mejoren las comunicaciones entre las dos provincias”, ha dicho Díaz, que ha señalado que, “hasta Gabriel Cruz ha reconocido que es imprescindible”.

Por esto, el portavoz del partido naranja ha lamentado que “se cuestione la utilidad de esta vía” y ha recordado que “en todo el mundo hay infraestructuras cerca de lugares protegidos”.

En cualquier caso, el parlamentario andaluz ha querido aclarar que "actualmente no hay un proyecto para la Huelva-Cádiz y por esto la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, dijo en el Parlamento que no se conoce el impacto ambiental que pueda tener".

Pero, ha añadido, "esto no significa que el Gobierno del cambio no quiera esta vía", cuyo proyecto de viabilidad se incluirá en el Pitma 2021-2027, "y cuando ese estudio vaya dando los pasos se escuchará a todos los sectores, los ayuntamientos y los sectores socioeconómicos, así como a todos los que tengan algo que decir de esta infraestructura", que, ha subrayado, "será respetuosa con Doñana". Díaz ha añadido que "es una obra muy costosa, que, con toda probabilidad, se podrá ejecutar si hay colaboración público-privada".

El portavoz naranja ha explicado, además, que para preservar y conservar Doñana es "determinante" que se ejecute la Ley del Trasvase y ha insistido en la necesidad de reconstruir la unidad y el consenso que nos hizo aprobar la Ley del Trasvase en el Parlamento y en las Cortes Generales".

Por esto ha pedido "al PSOE, y al secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, que atienda al requerimiento de Cs de acudir a una reunión que hemos propiciado, de común acuerdo con la Plataforma de Regantes del Condado, y a la que el PP ya ha confirmado que va a asistir".

Finalmente, Díaz ha querido responder al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, al que "escucho desaforado diciendo que va a ser el paladín en la defensa de Doñana", ha dicho. Así, se ha preguntado "¿por qué no lo hizo antes del 2 de diciembre? y ¿por qué ese afán de cerrar pozos después de ese día, aunque la sentencia ya había salido hace dos años?". A su juicio, es "muy sencillo: antes, cuando era José Fiscal el consejero de Medio Ambiente y el Gobierno andaluz del PSOE, los acuíferos no estaban tan mal; pero ahora, una vez que gobiernan otros en la Junta que no tienen en mismo carnet político que Páez, están en juego otros intereses que tienen mucho que ver con el 10N".