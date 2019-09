El proyecto de la II República que (por suerte) se quedó en el camino

Mucho antes de que Doñana fuera espacio protegido, onubenses y gaditanos se preguntaban por qué no había conexión directa terrestre entre sus dos capitales. La cuestión se reflejaba en la exposición de motivos de un anteproyecto de carretera que redactó el ingeniero Francisco Ruiz Martínez en 1934, en plena Segunda República. La propuesta contemplaba la apertura de una vía entre Almonte y Bonanza, junto a Sanlúcar de Barrameda, cuyo trazado, para el que se hizo un detallado estudio de costes, atravesaría totalmente el espacio virgen de Doñana. Ya entonces se había barajado la posibilidad de seguir el perfil de la costa, descartado poco después por este otro proyecto que, por el bien de lo que hasta 1969 no fue declarado Parque Nacional de Doñana, tampoco llegó a hacerse realidad. Aún así, en junio de 1973, el Ministerio de Obras Públicas volvió a considerar la conexión por carretera entre Huelva y Cádiz, esta vez teniendo en cuenta “por encima de todo, respetar el tesoro ecológico y biológico que el Coto de Doñana significa”, aunque convencidos de que “no afecta para nada al equilibrio del Coto”. “No existen, pues, obstáculos insalvables”, señalaban las crónicas de entonces, aunque sí lo fue la falta de financiación. Ya entonces las inversiones no llegaban a Huelva. Y la historia sigue igual.