Julio del 2000: las Fiestas Colombinas de Huelva cambiaban su localización

En un mes de julio de hace exactamente 23 años, se inauguraba en Huelva un nuevo recinto colombino. Con motivo de la construcción del Estadio en el recinto ferial, se trasladaban las fiestas de Huelva al lugar que ocupaban sus aparcamientos. El nuevo espacio incluía numerosas mejoras, estaba más cerca de la ciudad, contaba con zonas ordenadas por usos y colindaba con el Muelle del Tinto.

Las obras, que se llevaron a cabo durante los meses anteriores al verano del 2000, habían contado con un presupuesto de 250 millones de pesetas, lo que hoy equivale a casi 1,5 millones de euros. La nueva superficie destinada a acoger la feria estaba formada por un total de 14,5 hectáreas.

El proyecto había sido llevado a cabo por el Ayuntamiento de Huelva, a través de las delegaciones de Urbanismo e Infraestructuras y Obras, en comunicación con la delegación de Cultura. Estos fueron los encargados de elaborar el diseño, la obra de saneamiento y la infraestructura. Se describía en julio del 2000 el nuevo recinto colombino como más amplio, más diáfano, y en definitiva, más moderno y ordenado. Así lo manifestaba el alcalde Pedro Rodríguez al presentar la finalización de las obras.

Con estas mejoras, el alcalde aseguraba que se cumplía uno de sus objetivos propuestos cuando había llegado al frente de la alcaldía, 5 años atrás. "Cuando llegué, me encontré con unas fiestas a las que los onubenses no acudían porque no tenían ningún reclamo para dejar las playas y venir a la capital a disfrutar de la feria de su ciudad. Y me propuse que las fiestas capitalinas conmemorativas de la salida de las Carabelas hacia América fuesen tan grandes como las fiestas o la feria de cualquier otra capital de Andalucía".

Cinco años después, el alcalde se vanagloriaba de poder presentar "este recinto nuevo con todas las cualidades de las ferias grandes". El espacio podría ser ampliado en un futuro, o reutilizado con otros fines, lo que daba pie a nuevas oportunidades de mejora. Una de las novedades del nuevo terreno era que se contaba con espacio como para albergar hasta 300 módulos de casetas, con servicios particulares en cada una de ellas. Además, las atracciones mecánicas estaban separadas completamente de la zona de las casetas.

Todo esto, además de la iniciativa de mejorar la zona colindante al nuevo estadio de fútbol y de convertirla en una de las más desarrolladas de la ciudad, prometía en el año 2000 una mejora notable en el ambiente de nuestras fiestas, que permanecieron en este recinto hasta 2011. A partir de entonces, se volvieron a desplazar, y han sido muchas las iniciativas a lo largo de los años que buscan cambiar su localización. Actualmente, en 2023, Pilar Miranda busca que "las Colombinas vuelvan a mirar a la Ría, como antaño", devolviendo su esencia a unas fiestas que son una parte fundamental de nuestra historia.