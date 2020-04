Coronavirus: Juanma Moreno ofrece que Huelva y Almería sean experiencias piloto en la península

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido que las provincias de Huelva y Almería puedan sumarse al ritmo de las islas que van a ir un paso por delante en la desescalada, para que sirvan como "experiencia piloto" en la península porque cumplen los requisitos.

Moreno, que ha explicado que incluso habría alguna comarca más en Andalucía que cumpliría con los marcadores, cree que estas dos provincias se podrían incorporar "perfectamente" a la Fase 1 desde el 4 de mayo para ver el comportamiento de responsabilidad social, los instrumentos sanitarios y valorar "errores y éxitos".

El presidente autonómico ha informado en Onda Cero de que la Junta va a pedir hoy al Gobierno que explique "muy bien" los marcadores, que vayan con criterios "muy objetivables y certeros", y que se les diga los "datos exactos" para saber qué provincias pueden empezar en esa primera fase "y cuáles no pueden estar". "Ayer después de escuchar al presidente a mí me costó trabajo entender exactamente qué es lo que quería hacer", ha lamentado Moreno, quien cree que Pedro Sánchez ha buscado "un plan para ganar tiempo" porque no tiene "del todo claro" qué hacer.

Ha indicado que en Andalucía podrían encontrarse con un escenario en el que haya provincias en fase 1, otras en 2 y otras en 3, y ha avisado de que convivir con esas tres fases sin movilidad entre ellas tiene "ciertas complejidades que habrá que detallar".

Moreno ha manifestado que hay "muchas dudas" sobre cómo va a quedar este plan de desescalada y ha opinado que ha faltado "claridad, planificación y análisis previo" con las comunidades y con el líder de la oposición y del resto de partidos.

Además, Moreno ha advertido de que para abrir restaurantes y hoteles se necesitan más test e instrumentos de protección, por lo que ha pedido una concertación de las farmacias con el estado para que se pueda repartir y "nutrir" de material a los establecimientos.