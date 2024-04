Juanma Moreno pide al Gobierno "prioridad" para terminar la presa de Alcolea, "vital para la agricultura de Huelva"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió este lunes la "gran importancia" que tiene la Presa de Alcolea para la provincia onubense, después de que el Gobierno de España anunciara que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "no tiene previsto" que las obras de construcción de la Presa de Alcolea se retomen durante el año 2024.

"Junto con el Túnel de San Silvestre, quizá la Presa de Alcolea sea de las obras más importantes que necesita Huelva para garantizar el agua de cara a la capacidad agrícola que tiene esta provincia", dijo el presidente andaluz. Juanma Moreno indicó que la obra está ejecutada al 21% y lleva paralizada desde el año 2017. "Son 52 millones de euros lo que hay que emplear para finalizar su ejecución. Terminadas podrá embalsar 274 hectómetros cúbicos que son vitales absolutamente para el sistema y la producción de la riqueza de la provincia de Huelva".

Según Moreno, el nuevo retraso "obedece a algo que está pasando en el Gobierno de España: que no gobierna", dice. Aseguró asó que el Ejecutivo "está más pendiente de la supervivencia que de la gestión. Cuando no hay presupuesto ni se ha presentado un proyecto de presupuestos para el año 2024 no hay gestión, por lo que no hay recursos y se paraliza una infraestructura que para nosotros es vital en el ámbito estratégico de Andalucía y vital para Huelva".

De esta manera, Juanma Moreno incita al Gobierno de España a que lo marque como prioridad "porque es clave para el presente y el futuro de nuestro sector agroalimentario que genera muchos recursos, puestos de trabajo y progreso no solo en Huelva, sino también en muchas zonas del interior de Andalucía".