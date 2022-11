El chasco de José María, el onubense de 90 años al que han dejado plantado en 'First Dates'

Fuencis acudió a 'First Dates', el programa de citas de Cuatro, feliz y con la ilusión de encontrar a un señor educado, que supiera estar y que compartiera su pasión por el pasodoble y los boleros.

Llevaba sola desde que enviudó, por lo que, aseguró, no tenía intención alguna de meter a otro hombre en su casa: "Vivo muy a gusto como estoy".

El programa le organizó una cita con José María, un jubilado de Huelva de 90 años con una energía desbordante y enamorado de su tierra. Tanto es así que el onubense, nada más llegar, pidió al presentador, Carlos Sobera, que le pusieran 'Mi Huelva tiene una ría', para bailar un pasodoble.

Además, el soltero de Huelva, justo antes de conocer a su cita, también tuvo tiempo de confesarle a Sobera cuáles eran sus técnicas para triunfar en la cama. "Tengo un sistema en la cama con las mujeres para darles cariño y me da la vida. En invierno, sin bragas ni calzoncillos y la pierna echada por encima. Y en verano, desnudos los dos. Sin exagerarte, estaba echando tres pol*** cada día porque el roce hace el cariño y la unión".

Unas declaraciones que dejaron sin palabras al presentador. Eso sí, de poco le sirvieron sus técnicas de seducción a José María, ya que su cita, nada más verlo, ya tuvo claro que no era su tipo. "No me gusta nada", aseguró Fuencis.

Pero el momento más impactante llegaba luego. Fuencis le preguntó la edad al onubense y tras contarle él que tenía 90 años, pidió marcharse del programa directamente. "Creo que me voy a ir". Su cita intentó convencerla, diciéndole que era un hombre muy cariñoso, que había trabajado de camionero, pero no sirvió de nada. La cara de Fuencis era un poema.

Así las cosas, el presentador anuló la cita y acompañó a Fuencis a la puerta del restaurante. "He preferido irme y no cenar con él para que no se ilusionara", contaba la mujer.