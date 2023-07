José Ignacio García: "Preparar los Cursos de Verano en este 80 aniversario ha sido de lo más ilusionante"

La sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) está vivienda estas semanas su edición más especial de los Cursos de Verano con motivo de su 80 aniversario. Unos estudios que vieron la luz, por primera vez, en el Paraje de La Rábida, en Palos de la Frontera, en el año 1943. El rector de la UNIA, José Ignacio García, hace balance en la tercera semana de unos estudios que son un referente a ambos lados del Atlántico.

-¿Qué balance hace de estas dos primeras semanas de cursos de verano en la sede de La Rábida?

-Por ahora todo ha ido muy bien en cuanto a matrículas. Tenemos todos los cursos llenos y con bastantes alumnos. Espero que también sea así en el resto de sedes, ya que en La Rábida son los primeros en comenzar. A continuación será el turno de Baeza y en septiembre seguirán Málaga y Sevilla.

-Este 2023 los cursos cumplen 80 años ¿Cuáles han sido los grandes logros de este programa formativo en la provincia de Huelva?

-El principal logro de la UNIA, así como de sus predecesores con estos cursos, ha sido poner a Huelva en el mapa de las escuelas de verano. Nuestros cursos de verano son los más antiguos en términos internacionales. Había cursos de verano también en Santander, pero estaban más centrados en el público nacional. Los cursos de La Rábida son eminentemente iberoamericanos. Han tenido participación de investigadores, profesores y estudiantes de toda Iberoamérica desde sus inicios.

-¿Esta edición ha sido para usted la más ilusionante de sus cuatro años como rector en la UNIA?

-Esta ha sido, sin duda, la que hemos preparado con más cariño. No solo estábamos preparando una edición más, sino, sobre todo, la culminación de un proyecto de 80 años de intercambio académico entre profesores y alumnos; entre españoles e iberoamericanos y este año se ha puesto el colofón a un proyecto en el que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Como rector es muy ilusionante y muy satisfactorio liderar una programación tan simbólica como la de este 2023. Ver el patio Mudéjar del Monasterio lleno durante la inauguración me hizo mucha ilusión porque, además, era un acto que no se celebraba ahí desde hacía décadas. Fue muy emotivo para la gente de Huelva, para la Universidad, porque sus trabajadores estaban muy contentos de hacer este evento allí y quiero aprovechar para dar las gracias al prior del Monasterio, por ayudarnos tanto a llegar a este puerto.

-Porque la UNIA en Huelva no solo es formación. El espacio donde se ubica le otorga un carácter diferenciador y le da un valor añadido, como punto de unión entre los dos lados del Atlántico

-Tiene una ubicación única. De hecho, todos los rectores y vicerrectores que han estado estos dos días en La Rábida lo decían. Quedaban maravillados al ver el entorno. Un lugar inigualable para mantener este tipo de encuentros. Las instalaciones que tenemos, el comedor, la residencia, las aulas, los pinos de alrededor para dar un paseo. El paraje invita a realizar mucho más que unos estudios. En nuestros Cursos de Verano es tan importante el asistir a clase como participar en las tertulias que se montan por las tardes, como el intercambio que se hace a la hora del café, los paseos que se dan de ida y vuelta hacia el Monasterio o hacia el Muelle de las Carabelas. Son muchas cosas las que se pueden hacer en este enclave y que ayudan al verdadero fin de estos cursos: el intercambio académico.

-De hecho, este fue el origen de los cursos cuando comenzaron a fraguarse allá por 1943

-Precisamente el origen, que tuvo lugar en los años 40 del siglo pasado, fue tratar de poner en contacto a profesores con alumnos universitarios que estaban empezando o que estaban a punto de terminar sus estudios de máster, licenciatura o doctorado en aquel momento. Se quería fomentar la relación entre alumnado y profesores de una manera más informal y cercana, para que hubiera espacio de análisis y de discusión sobre los trabajos de investigación que se realizaban. Se buscaba que el alumnado pudiera terminar sus proyectos de doctorado y poder formar a los fututos profesores universitarios o líderes políticos, que también se formaron algunos aquí. Esa era la idea original, con la dificultad que conllevaba traer a alumnos y profesores de Iberoamérica en esos tiempos. Y aún así se traían.

-Hoy en día, ¿Cuál es el perfil del estudiante que se matricula en estos cursos?

-Es distinto. Hoy en día hay dos perfiles de estudiantes. Está el estudiante de máster o doctorado que acaba de terminar su grado universitario y quiere una especialización, así como ver las diferentes temáticas que se están tratando para decidir hacia dónde dirigir su carrera y luego está el perfil de un alumno más mayor, de entre 40 y 60 años, que tenemos bastantes, con mucha inquietud científica o de divulgación, que quiere aprender sobre temas tan variados como la Historia, la política o las nuevas tecnologías. Son dos tipos de estudiantes que se compaginan y conviven muy bien, porque desayunan y comen juntos y eso es también parte de la riqueza de estos cursos.

-¿Hay algún curso que se repita año tras año por la gran demanda?

-Hay varios que llevan ya varias ediciones en la sede de La Rábida, como el de Novela Histórica, que dirige José Calvo Poyato, que lleva celebrándose años, incluso durante la pandemia, porque tiene una gran demanda. Luego también tenemos cursos que se están haciendo desde hace dos o tres años, que tienen que ver con el mundo del audiovisual, de cómo preparar la filmación de un corto... ese tipo de técnicas más específicas del mundo audiovisual está despertando cada vez más interés entre los estudiantes. Además, también tenemos siempre cursos dedicados a la industria pesada, la industria química de Huelva, que es fundamental en la provincia, que son demandados incluso por profesionales del sector.

-En este sentido, este 2023 por primera vez ha habido un curso específico sobre hidrógeno verde

-Así es. Además de la celebración del I Encuentro sobre Hidrógeno Verde, por primera vez hemos contado con una formación de cuatro días dedicada en exclusiva al nuevo modelo industrial, titulada Hidrógeno renovable en la industria. Se ha desarrollado desde el 10 al 13 de julio bajo la dirección de Olivia Infantes, directora de Regulación de hidrógeno y energías limpias de Cepsa y ha tenido un éxito rotundo. Tanto los alumnos como los profesores han terminado muy satisfechos. Nosotros lo que queremos es poner a la UNIA a disposición del sector productivo onubense para estas operaciones de reciclaje profesional, sobre todo en este sector que va a jugar un papel fundamental en el futuro de Huelva.

-La manera de impartir los cursos también está cambiando con la irrupción tecnológica

-Nosotros estamos cambiando la manera de dar las clases. Aunque son eminentemente presenciales, porque queremos que la gente conviva en la sede, también hay cursos que se hacen de manera dual, con gente que está en el aula y con otra gente que se conecta al otro lado del Atlántico. Eso implica que ya no solo hay un profesor que llega, da las clases y se va. Ahora hay una interacción a través de las nuevas tecnologías que está enriqueciendo mucho los debates de los cursos.

-¿Cuál es la procedencia del alumnado internacional que se ha matriculado este año?

-De alumnado Iberoamericano este año tenemos más, después de haber sufrido una gran crisis. En el 2020 no vino nadie por la pandemia, en el 2021 muy pocos y este año ha aumentado, pero todavía sigue siendo difícil que los alumnos crucen el Atlántico para un curso de una semana. Tenemos algunos de Perú y Colombia que lo que hacen es rotar por las sedes. Esa es una idea que estamos ofreciendo en la Universidad y es que los alumnos vengan, empiecen en La Rábida, luego sigan en Baeza y terminen en Málaga o en Sevilla y que estén en España un par de meses y tomen varios cursos para marcharse con una cartera de formación homogénea pero diversa. Eso queremos fomentarlo más el año que viene. Sobre todo, hay alumnos que están terminando los másteres que culminan su formación y vienen a hacer un curso antes de volver a sus países de origen.

-¿En la residencia universitaria se hospedan muchos alumnos?

Sí. Está llena. Tiene 66 habitaciones dobles y todas las semanas están ocupadas. Tenemos precios especiales para los alumnos y un programa de becas muy importante. En torno a un 20% están becados con la matrícula, el alojamiento y la manutención. Además, el alumno que está alojado en la UNIA tiene derecho preferente de acceso a las actividades culturales. Aunque son entradas gratuitas, hay que reservar la entrada y la prioridad la tienen los alumnos y profesores.

-¿Qué cursos y actividades culturales más destacadas quedan por delante esta última semana en La Rábida?

-Esta semana el Alzheimer, las energías renovables, la mecanobiología, el emprendimiento rural femenino y la contratación pública serán protagonistas de la programación.En cuanto a la cultura, me gustaría destacar el espectacular videomapping que tenemos en la fachada, que está recibiendo comentarios en las redes fantásticos, porque refleja en cinco minutos toda la historia del paraje de La Rábida durante 80 años. Se puede disfrutar todos los días antes de los conciertos, que comienzan a las 22:30. Un recorrido con imágenes, fotos antiguas, de cómo se hizo el edificio de la residencia, cómo se daban las primeras clases aquí o cómo de eran las inauguraciones de cursos. Se proyecta en toda la fachada, mide unos 100 metros y es espectacular. Merece la pena verlo.

Y en relación a los espectáculos, la última semana de actividades estivales en La Rábida se han programado tres espectáculos de baile flamenco, jazz y circo, del 24 al 26 de julio.

-¿Cómo ha sido la experiencia de este primer Encuentro de rectores iberoamericanos en la UNIA?

Un éxito, con más de 20 universidades representadas y más de 15 rectores, fue una reunión muy productiva donde hablamos sobre colaboraciones futuras. Hemos invitado este año a los miembros del comité ejecutivo del Grupo La Rábida a que vengan a trabajar con otras universidades andaluzas e Iberoamericanas. La idea es ver cómo podemos construir un espacio Iberoamericano de intercambio académico, como el Erasmus. Un espacio en el que los alumnos puedan ir venir, donde los profesores puedan moverse y estar unos meses en la Universidad y generar un espacio común de Iberoamérica.

-Principales retos que se marca la UNIA en la sede de La Rábida para los próximos tiempos

Los retos son fundamentalmente crecer en número de posgrados y programas innovadores. Queremos ofrecer más programas con el resto de universidades andaluzas para que podamos crecer en número de alumnos, sobre todo internacionales. Estamos diseñando nuevos programas que van a tener una modalidad o semi presencial o totalmente virtual, para que los másteres se puedan hacer desde cualquier parte del mundo; vamos a utilizar unas metodologías docentes bastante innovadoras para que la docencia en línea no sea algo plano, donde tú leas con un material, si no que exista una interacción clara entre el profesor y el alumno y lo que queremos es crecer en número de programas y en número de alumnos. Y sobre todo, crecer fuera de España, en Iberoamérica, en el Magreb y en todo el Mediterráneo.

-Y para establecer ese marco común formativo con Iberoamérica, ¿Qué hace falta?

Primero, conocernos mejor, porque aunque somos universidades similares, tenemos nuestras diferencias y tenemos que entender bien cómo funciona cada una para luego poder organizar programas comunes. También necesitamos dinero, porque estas movilidades de largas distancias son costosas. La UNIA cuenta con la ventaja de que tiene dos residencias universitarias: la de Baeza y la de La Rábida. Podemos facilitar estas movilidades porque la estancia las estamos garantizando en nuestras residencias. El objetivo es diseñar cosas conjuntamente entre universidades de aquí y de allí. Con este encuentro de rectores ya hemos comenzado y el objetivo es poner másteres, programas de investigación y estudios conjuntos.

-¿En qué consiste la Escuela de Formadores?

-Es una de las principales operaciones que estamos diseñando como novedad para este año. La UNIA se está especializando cada vez más en el mundo educativo. Tenemos el Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES), que tiene muchísimo éxito, con más de 1.000 solicitudes para las 640 plazas que ofrecemos. Tenemos también un Master de Tecnología Educativa y otro de Enseñanza Bilingüe. A todos estos alumnos les estamos ofreciendo una escuela de formadores, que es una escuela de reciclaje para que cada año vayan aprendiendo sobre las nuevas metodologías docentes que necesitan para el aula. Esto va a ser una operación que va a tener unos 50 alumnos en La Rábida y 50 en Baeza que serán profesores de estudiantes de Secundaria de Andalucía. Estos profesores estarán durante 2-3 días recibiendo clases online y posteriormente, presencial, sobre temas como emprendimiento o nuevas tecnologías para la evaluación docente. Esto comenzará en octubre, con el inicio del curso académico, para que los profesores ya estén en la dinámica de sus institutos. La fase online se iniciará a principios de octubre y la presencial a finales de ese mes.

-Esta será una de las grandes novedades de la programación académica de la UNIA a partir de septiembre

Esta junto a los tres nuevos másteres que comenzamos este año, que son el de tecnología educativa, otro de nanomateriales, que hacemos con gente del CSIC y de la Universidad de Pablo de Olavide y otro sobre restauración y conservación del patrimonio histórico, que hacemos con la Universidad de Granada.