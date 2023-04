Izquierda Unida critica que la 10K de Huelva "no tuviera acceso" para personas con movilidad reducida

La candidata de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Mónica Rossi, ha criticado la organización de la prueba deportiva 10k Puerta del Descubrimiento, en la que el escenario para la entrega de medallas y distinciones no tenía una rampa de acceso, "lo que impidió a las personas de la categoría para personas con movilidad reducida, recoger sus trofeos en el escenario, como el resto de participantes".

Para Rossi, “es inaceptable que el equipo de gobierno, con un Plan de Movilidad muy trabajado y un Consejo Local para la Autonomía Personal en funcionamiento; siendo además una de las instituciones organizadoras del evento 10K Puerta del Descubrimiento, no requiera ni repare en las medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, en aquellos eventos que se celebran en Huelva, especialmente en los que participa como organizador”.

La candidata de La Izquierda en Huelva considera además que el deporte es uno de los ámbitos en los que es más necesario promover acciones de igualdad en esta materia, al estar directamente ligado al fomento de la salud y el bienestar.

“Un Ayuntamiento que cuida de todas las personas debe comprometerse a hacer realidad que las actividades deportivas, organizadas o no por el ayuntamiento, estén adaptadas desde el principio, hasta el final. inclusive, y aunque parezca obvio, en las entregas de premios; de lo contrario estaremos lanzando un mensaje a la sociedad que ahonda en la discriminación y en el aislamiento de las personas con movilidad reducida”, ha recordado la candidata.

Para Rossi, “existen aún muchos ámbitos en los que estas políticas no se implementan de manera integral o en las que sabemos que no se dan facilidades para la adaptación”, como "en el urbanismo (fundamentalmente en zonas de tránsito, como en el Parque de la Esperanza o en el pasaje de la barriada del Carmen) y en las barriadas (donde aún hay que dar grandes rodeos para salir de una simple plazoleta, debido a la ausencia de rampas), en la rehabilitación de viviendas y edificios, en las gestiones administrativas (donde por ejemplo, las personas tienen dificultades para relacionarse con el personal municipal, etc...".

Para ello es imprescindible que las políticas del equipo de gobierno cuenten con el visto bueno del Consejo Local para la Autonomía Personal, de forma que las entidades participantes puedan incorporar su perspectiva en las mismas, y que se elabore, apruebe y ponga en marcha el Plan Local de Accesibilidad.

Para #QueLaEsperzanzaHuelva, las políticas de accesibilidad no pueden ser accesorias y deben estar presentes en todas las políticas del gobierno municipal.