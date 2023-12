Izquierda Unida aspira a que Huelva "deje de ser la hermana pobre de la Junta"

El coordinador de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, ha presentado este martes las enmienda a los presupuestos generales de la Junta relacionadas con Huelva que el grupo parlamentario de Por Andalucía elevará próximamente y que incluyen una veintena de propuestas para que “Huelva deje de ser el garbanzo negro de la administración autonómica”.

Para Calderón, “el gobierno popular andaluz vuelve a vender estos presupuestos como los más altos de la historia, pero la realidad es que cuando abrimos el melón y analizamos las cuentas de Moreno Bonilla, vemos que vuelve a aplicar la taladradora a la educación pública onubense, a la sanidad pública, y a la acción social con políticas de vivienda inexistentes”, ha afirmado.

“Vemos unas cuentas insuficientes para redimir ese déficit histórico de mil millones de euros que en los últimos 20 años han acumulado las administraciones autonómica y central con la provincia de Huelva. Por eso, hemos presentado enmiendas por valor de más de 500 millones de euros a las cuentas de Moreno Bonilla para 2024”, ha asegurado.

Entre las enmiendas destacan actuaciones importantes no contempladas en las cuentas como la construcción de un hospital materno-infantil para que Huelva deje de ser “la única provincia que no cuenta con esta infraestructura sanitaria”, algo similar pasa con la Facultad de Medicina, o la creación de un conservatorio de danza. En los tres casos, Huelva es la única provincia andaluza que no cuenta con estas dotaciones.

También se presentan enmiendas al presupuesto de la Junta para que se creen infraestructuras de transporte, por ejemplo, que “de una vez se emprenda el proyecto de 10 millones de euros para la carretera que conecta Aljaraque con la A49, que tiene múltiples problemas o también la renovación del firme de la carretera que va desde Nerva al Castillo de las Guardas”.

Del mismo modo, las enmiendas no se olvidan de los Chares paralizados en Lepe, Bollullos y Aracena y que son unas infraestructuras sanitarias “imprescindibles” para empezar a enmendar las “larguísimas listas de espera que nos ha dejado el gobierno de Moreno Bonilla”.

Además, David F. Calderón, ha señalado otras propuestas “novedosas y positivas para la provincia de Huelva como la creación de la figura de ‘Municipio receptor de población temporera’ para conceder un tratamiento financiero y de gestión especial a municipios con población sobredimensionada por efecto de la recepción habitual de trabajadores temporeros o el estudio para la creación de un Centro de Referencia Nacional de los frutos rojos en Huelva.

Para David F. Calderón, las enmiendas que presentamos es la “alternativa a ese planteamiento austericida que presentan las cuentas del gobierno de Moreno Bonilla, que reducen el papel de la autonomía andaluza y perpetúa los privilegios fiscales de los más ricos, dejando a Huelva estancada como el garbanzo negro de Andalucía”.