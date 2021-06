Intercambio de cigarros por frutos rojos en la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva (UHU) se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco con la celebración de una jornada de educación en salud que ha tenido como objetivo fortalecer las conductas de aquellas personas que quieran dejar de fumar y sensibilizar a quienes aún no han tomado conciencia de los daños que provoca esta conducta adictiva.

Bajo el lema de la Organización Mundial de la Salud, ‘No dejes que el tabaco te quite la respiración. Elige Salud, NO Tabaco’, la actividad se ha desarrollado no solo en la Biblioteca Central de la Onubense, donde estaba prevista, sino también en la Biblioteca de Trabajo Social, donde la Dirección de Salud de la UHU, organizadora del evento, ha tenido que habilitar un espacio ante la “alta afluencia” de alumnos que han querido participar en esta iniciativa.

Así lo ha destacado la directora de Salud de la UHU, Begoña García Navarro, que ha explicado que la jornada ha consistido, por un lado, en un intercambio de frutos rojos por tabaco, que ha sido posible gracias al patrocinio de ‘Cuna de Platero’, y por otra parte, en acciones de educación en salud “para fomentar el abandono de la práctica tabáquica”, ha destacado.

Asimismo, a través de un panel, fumadores pasivos que se han dado cita en estas bibliotecas han escrito mensajes para el acompañamiento de aquellas personas que quieran dejar de fumar, mensajes con los que han reivindicado espacios sin humo a través de consignas como “Hazlo por los que te rodean” o “Cuida de ti y de los tuyos”.

Además, el equipo de la Dirección de Salud que ha organizado la jornada también se ha dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS), para lo que se ha desplazado a las facultades de Experimentales, Enfermería y Ciencias del Trabajo y al pabellón Juan Agustín de Mora.

Begoña García Navarro ha destacado el “éxito” de la jornada no solo por la alta presencia del alumnado, sino también “por la positividad de los mensajes de los fumadores pasivos, que han solicitado espacios sin humo”, ha remarcado.

Cuando este año se publicaron datos que indicaban que los fumadores tienen más probabilidades que los no fumadores de presentar un cuadro grave de la Covid-19, millones de fumadores quisieron dejar el tabaco, algo que puede resultar difícil, más aún con el estrés social y económico añadido que ha traído la pandemia, pero hay muchas razones para dejarlo.

Entre esas razones está que el tabaco causa ocho millones de muertes cada año, pero además, los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos: a los 20 minutos disminuye la frecuencia cardíaca, a las 12 horas las concentraciones de monóxido de carbono en la sangre vuelven a la normalidad, y entre la segunda semana y los tres meses la circulación y la función pulmonar mejoran.