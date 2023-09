El hospital Infanta Elena de Huelva, acreditado como centro comprometido con la violencia de género

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha obtenido la acreditación oficial como Centro comprometido contra la Violencia de Género. Se trata de un distintivo que otorga la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo como reconocimiento a la labor de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la atención a las víctimas y en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito sanitario.

Esta iniciativa surge con la finalidad de revisar la situación de partida en la atención que reciben las mujeres víctimas de maltrato, así como sus familias, por parte de profesionales sanitarios y no sanitarios del centro. El objetivo no es otro que introducir aquellas pautas que permitan mejorar la calidad de la atención que se presta a este problema de salud pública tan importante y prevalente en la sociedad actual. No hay que olvidar que, a menudo, son los profesionales de los centros sanitarios los primeros en detectar casos de violencia de género y atender a las víctimas.

En el caso del Hospital Infanta Elena se han destacado como muy positivas precisamente las medidas tomadas en el ámbito de la detección, de manera que ningún caso en los que se haya ejercido violencia contra la mujer que llegue hasta las instalaciones del centro quede sin ser reconocido. Para ello, es necesario ‘saber mirar’, es decir, contar por parte de los profesionales de las Unidades más expuestas con la necesaria formación y sensibilización para detectarlo y para saber cómo actuar en todos los casos.

Además, es necesario contar también con un protocolo especial que ayude a reconocerlo y que regule específicamente el circuito de atención para atender y proteger a la víctima. Una guía de actuación que cuente con la necesaria evaluación periódica para poder implementar cuantas medidas vayan resultando necesarias para seguir avanzando y mejorando en este ámbito.

Haber superado de forma positiva el proceso de acreditación constituye un reconocimiento público a la labor de numerosos profesionales de primera línea y de los equipos directivos, que han asumido como prioritaria esta línea de trabajo y atención. Una distinción que permite a las mujeres identificar a los centros sanitarios que pueden actuar como entornos seguros y capacitados en el abordaje de la violencia de género, saber que cuentan con profesionales entrenados para este fin y que tienen ya en funcionamiento medidas importantes, tanto en el caso de detección, muy bien calificado en el caso del Hospital Infanta Elena, como de intervención, coordinación y seguimiento en cada uno de los casos.

Los profesionales que componen la Comisión Interdisciplinar de Violencia de Género del centro hospitalario, liderados por la directora médica del centro, Esperanza Quintero, han participado en los últimos meses en un proceso de evaluación y auditoría en el que se ha llevado a cabo el análisis de todos los ámbitos de actuación que implica la atención a este problema, con la intención de reforzar aquellas actividades más destacadas en la lucha contra la violencia de género y encontrar soluciones a aquellas áreas que más lo necesiten.

Esta acreditación como Centro Comprometido supone alcanzar los estándares de evaluación en relación a aspectos tan importantes como la formación, la estrategia y la colaboración y proyección con el entorno para aunar fuerzas en contra de este problema, la detección eficaz ante el contacto con la víctima o el agresor, la intervención adecuada, eficaz y respetuosa y, sobre todo, el imprescindible seguimiento de los casos.

La evaluación de las solicitudes, que realiza la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), requiere la revisión de diferentes estándares de calidad y la correcta cumplimentación de un mínimo del 80% de los mismos, siendo algunos de ellos imprescindibles para alcanzar la certificación.

Este nuevo paso alcanzado en la lucha contra la violencia de género se enmarca en la línea de humanización que ha desarrollado siempre el Hospital Infanta Elena y que se ha visto reforzado en los últimos años con la puesta en marcha de numerosas iniciativas encaminadas a ofrecer a los pacientes una atención sanitaria de calidad, que tenga en cuenta el abordaje integral de la persona y que cuente con la empatía y el respeto como las herramientas principales para la asistencia.