Alistarse al Ejército: mucho más que una oportunidad laboral en Huelva

El Ministerio de Defensa abre la convocatoria para cubrir 3.410 plazas de militar de tropa y marinería en el Ejército de Tierra, en el Ejército del Aire y del Espacio y en la Armada. El proceso selectivo para adjudicar estos puestos de empleo se desarrollará a lo largo del año 2023 por medio de dos ciclos de selección.

Este proceso, al que cada año optan más onubenses, se realizará por el sistema de concurso-oposición, de forma que se tendrán en cuenta los méritos y aptitudes de los solicitantes, así como las preferencias manifestadas por los mismos y las propias necesidades del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio. Dentro de las plazas ofertadas en cada ciclo, el interesado podrá elegir en función de la especialidad, nivel académico, nivel físico, destino y duración la plaza que mejor se adecúe a sus necesidades. Igualmente, la participación en este proceso de selección se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la realización de las pruebas, que puede hacerse de manera telemática a través de la web del Ministerio de Defensa hasta el próximo viernes 3 de febrero.

Así lo explica a esta redacción José Tomás Tenorio Macías, brigada del Ejército del Aire y jefe del área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Huelva. Desde el área de reclutamiento se realiza una enorme labor de difusión a la ciudadanía, sobre todo, en los centros educativos. Solamente en la última semana, cuenta Tomás, han realizado 8 charlas en distintos centros de Huelva y provincia, para dar a conocer en qué consiste la convocatoria, en colaboración con el Punto de Información Naval de Huelva.

Actualmente, 842 onubenses forman parte de las Fuerzas Armadas Españolas. Un número que va creciendo con los años, dice el Coronel, Amós Paramio, de manera notable, también con la incorporación de mujeres y jóvenes que aspiran a desarrollar dentro del Ejército sus carreras profesionales.

La media de edad está entre los 19 y 23 años y abundan mucho las mujeres. En países de la OTAN España es la tercera en porcentaje de chicas que ingresan y cada vez más. Ya estamos rozando el 15% y en Huelva es similar. De las 128 mujeres que actualmente hay censadas en el Ejército, procedentes de la provincia de Huelva, en los últimos 5 años han ingresado 71. "Y cuanto más difícil es la oposición, más mujeres vemos. Sobre todo en las plazas para suboficiales y oficiales", cuenta el Subdelegado de Defensa en Huelva.

Entre la primera y segunda convocatoria anual (convocadas para la escala de tropa) suelen entrar alrededor de 80-90 aspirantes al Ejército, de entre unos 600 que solicitan el acceso. Cada año incrementa el número de personas alrededor de un 15%, sobre todo, por las charlas que se ofrecen en los centros y por las campañas de difusión en las ferias de empleo.

Rompiendo clichés

Dice Amós Paramio que la tendencia a la hora de alistarse al Ejército cambió hace tiempo. Al principio no se le daba la importancia que tiene al ingreso a las Fuerzas Armadas, sobre todo en la escala de Tropa y conforme ha ido pasando el tiempo se ha visto que se ofrece un sueldo aceptable, tiene diversas posibilidades de promoción interna y reúne salidas profesionales muy interesantes. "El prestigio y la imagen de las Fuerzas Armadas ha ido aumentando de manera notoria en la sociedad", asegura el coronel. Además, asegura, el porcentaje de bajas es cada vez menor. "Nos gusta cuidar a la gente y que se sientan bien dentro del Ejército", dice Paramio.

Un cambio de tendencia que también se palpa en los centros educativos cuando se ofrecen las charlas informativas. "Cada vez se interesan más por el Ejército como salida profesional", confiesa el responsable de Reclutamiento en Huelva, Tomás Tenorio.

El Ejército de hoy en día poco tiene que ver con la imagen típica del soldado "arrastrándose por el suelo", que todavía muchos tienen en la cabeza. "El Ejército actual quiere a gente comprometida, que esté muy interesada en aprender y en estudiar. No nos vale tener a multitudes. Ahora el cuerpo se estructura en grupitos pequeños, micro grupos que pueden hacer cualquier acción y que, por tanto, tienen que estar tecnológicamente muy preparados. Por eso querría que se nos quitara a todos de la cabeza la idea antigua de que al Ejército se mandan a quienes no quieren o no sirven para estudiar. Porque no es cierto. Las notas de corte para entrar como suboficial u oficial cada vez son más altas y cada vez tenemos a gente más preparada. Esto significa que la juventud ve una salida profesional estupenda en esta vía", explica Tenorio.

El Ejército, algo más que un empleo

Karim Benkaddouss El aada, opositor aspirante al Ejército, es de Ayamonte, tiene 20 años y sabe bien lo que quiere pasa su futuro. Estudia Derecho y sueña con poder dedicarse a su pasión como militar. "El ingreso al Ejército debe ser por vocación. Luego también está el componente económico y la estabilidad laboral que te ofrece trabajar para el Estado, así como las oportunidades de formación y promoción que te brinda pertenecer al cuerpo", explica. En el caso de Karim, para él formar parte de las Fuerzas Armadas Españolas supone un objetivo de superación constante, de crecimiento y de compromiso. "Puedes ir ascendiendo y eso me motiva. A mí me gustaría llegar a ser Oficial del Ejército de Tierra en la especialidad de Caballería. Desde pequeño siempre me ha atraído esa idea. Aunque, por otra parte, también pienso en unir mis dos vocaciones, la de militar y abogado y ejercer dentro del Ejército. Estoy estudiando Derecho actualmente y he pensado en terminar la carrera y meterme en el Cuerpo Jurídico de Oficiales, que es otra posibilidad", explica. El joven no tiene duda de que podría compaginar en el futuro el trabajo como militar y los estudios de su carrera. De hecho, explican desde el área de Reclutamiento, el Ejército facilita la labor a los estudiantes dándoles días libres para realizar los exámenes. "Incluso, algunos militares pueden ser becados para llevar a cabo sus estudios".