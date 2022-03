Imparables y ejemplares

Son iguales y diferentes. Excelentes, inteligentes, competentes, exigentes, sorprendentes, increíbles, valientes… Son imparables. Son mujeres. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Diputación de Huelva quiere galardonar a personas destacadas por su labor en la defensa de la igualdad, la justicia social y la solidaridad, y a aquellas que han contribuido con su labor a visibilizar la presencia y participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. La segunda edición de las distinciones Mujeres Imparables reconocerá este año la labor de 26 de ellas en una gala que se celebrará el próximo día 2 de abril en el Teatro Municipal de Cartaya.

Mujeres periodistas, investigadoras, deportistas, emprendedoras y empresarias, educadoras, pioneras de la política, solidarias, feministas cuyo papel ha sido o es fundamental, de una u otra forma, en el desarrollo de la la sociedad onubense y que constituyen un ejemplo para todas y todos, muy especialmente en una situación tan compleja como la que vive actualmente Europa.

“Nuestra realidad y la de las mujeres de nuestro entorno nos emplaza a seguir en esta lucha”, explica la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón: “a sacar toda nuestra energía y a seguir avanzando hacia la igualdad con mayúsculas”. Son tiempos “para no flaquear, para mantenernos firmes en nuestras reivindicaciones, tiempos de mirar atrás y pensar en cuánto han peleado tantas mujeres por la emancipación económica, por la libertad sexual y reproductiva, por nuestra propia identidad como mujer autónoma y como ciudadana de pleno derecho”. Por eso, asegura, “debemos, este año, tener muy presente la situación de conflicto bélico que estamos atravesando”, una guerra en la que “perdemos todos, pero sobre todo nosotras”, no en vano “la violencia sexual, las violaciones y la trata encuentran tienen cara de mujer. Las niñas y mujeres se convierten en armas de guerra en manos de dirigentes sin alma”.

Las Mujeres Imparables 2022 son las periodistas Mari Paz Díaz, Ana Oreiro, Ana Gil y Rosa Font, en la categoría de Medios de Comunicación; la arquitecta feminista Isabel Martín, en la categoría de Innovación; Inmaculada Rodriguez, de Dehesa dos Hermanas, y Amelia Romero, Coordinadora nacional de gerencias de la división inmobiliaria de Carrefour y ex gerente de Holea, en la categoría de Empresa; Alba Rodríguez, de Comunicación Flor de Doñana, y Helena y Natalia Escaño (y su madre Lola), de Finca Montefrío, en la categoría de Empresa Eco; la cantaora Argentina, en Cultura; Rosa García, Mar Gallego, Auxiliadora Pérez, Pilar Cuder en la categoría de Educación; la atleta paralímpica Carmen González Sánchez y la Presidenta Sporting de Huelva, Manuela Romero, en Deporte; Rocío Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres en la Pesca de Punta del Moral, entidad galardonada en el apartado de Movimiento Asociativo; Malika Ziate, de la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF), en Interculturalidad; Candela Ortiz, operadora de la fundición de Atlantic Copper, en el apartado de Industria; Julia Rufo de In Memoriam, en la categoría de Memoria Histórica; Julia Perea, de CCOO, Marisa Fernández, de FSP-UGT, María Villadeamigo, Primera teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva; Laura Pichardo, Presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y de Giahsa y Teresa Millán, de Cepsa, todas en la categoría de Instituciones; además de Gabi De la Fuente, primera mujer alcaldesa de la Cuenca Minera y Juana Pérez Romero, ex alcaldesa de Palos. Por último, se entregará una distinción In memoriam a la primera mujer alcaldesa de la provincia, Pilar Pulgar.

Las premiadas