Por todo lo alto y de la mejor manera posible. Los cines Artesiete Holea acogen durante toda la semana –al comienzo de todos los pases de todas las salas– de las Fiestas Colombinas las imágenes inéditas de la inauguración del Monumento a Colón, del que se está celebrando su noventa aniversario.

A la primera proyección acudió ayer el teniente de Alcalde de Urbanismo, Manuel Gómez, que estuvo acompañado por el teniente de Alcalde de Cultura, Daniel Mantero; la gerente de Holea, Amelia Romero; el gerente de Artesiete Holea, Juan Chiclana; y el jefe de sección de Huelva Información e investigador, Eduardo J. Sugrañes. La proyección consiste en unas imágenes inéditas que la escultora americana Miss Whitney regaló a la ciudad de Huelva. Estas imágenes están incluidas en la obra El Monumento a Colón de Huelva de Sugrañes, editada por el Ayuntamiento de Huelva al ser la obra ganadora del XVIII Premio Diego Díaz Hierro de Investigación, convocado por la Concejalía de Cultura de la capital onubense.

Las imágenes vienen a dar cuenta de la importancia de la inauguración del Monumento a Colón en 1929, que supuso para Huelva una gran proyección externa gracias a la presencia de los medios de comunicación nacionales e internacionales (The New York Times, Tribune, o la revista The Arts, entre muchos otros). Acudieron fotógrafos y periodistas tanto de la prensa diaria como de las revistas gráficas y no hubo un medio de comunicación que no reflejara en sus páginas este acontecimiento dada la importante dimensión que le otorgaba el hecho de que no sólo era un gesto más hacia lo que supuso el descubrimiento o encuentro de un nuevo mundo, sino que además estamos ante un regalo que hizo Estados Unidos al pueblo español.

Una muestra de cercanía que iba más allá de un gesto de cordialidad, ya que hablamos de la importancia de este acercamiento con Estados Unidos y las puertas que abriría. Al mismo tiempo el monumento es muy singular, distinto a todo lo que se había realizado hasta el momento, reflejo de la vanguardia escultórica que representaba su escultora Miss Whtiney. Desde el primer momento destacó la potencia del monumento, que buscaba ser para Huelva lo que para Nueva York la Estatua de la Libertad.

La dimensión del evento y la repercusión mediática que tuvo llegó hasta el punto de que se dispuso en la Punta del Sebo de avanzados medios técnicos como una estación telegráfica que se había localizado aquí de forma excepcional. Es un magnífico trabajo, en el que destaca la calidad de las imágenes y el resumen tan periodístico y artístico.

Sin embargo, lo que más destaca hoy es la presencia de un noticiero francés que realiza una excepcional grabación de todo el acontecimiento de la inauguración. Se trata de una de las primeras imágenes cinematográficas de la provincia de Huelva, de las que se desconocían hasta la publicación del trabajo de investigación de Eduardo J. Sugrañes.

Aquella grabación se proyectó por vez primera para las Fiestas Colombinas de 1929, lo que constituyó todo un acontecimiento en Huelva. Hoy, en el 90 aniversario del Monumento a Colón se recuperan estas imágenes prácticamente inéditas y se proyectan nuevamente en la semana de las Fiestas Colombinas en los cines de Artesiete Holea.

En 1929 se anunció en la prensa local la proyección para el 1 de agosto en los llamados Jueves de moda del Cinema Park, la revista de actualidad que abría la proyección a la que seguía la película La araña blanca. Resultó todo un gran acontecimiento que esta semana se vuelve a vivir en nuestra ciudad.