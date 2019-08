Igualdad aumenta con 1,3 millones de euros los servicios de atención a víctimas de violencia de género

Cambiar el tiempo de estancia estandarizado por un personalizado en las casas de acogida es una de las apuestas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Así lo ha expresado la consejera Rocío Ruiz, tras su visita esta mañana al centro onubense, de la que ha sacado en claro las necesidades del equipo técnico. "Nos hemos encontrado con que las casas de acogida tenían congelado su presupuesto desde el año 2012 y tenían muchísimas necesidades a nivel de mantenimiento". Una de las acciones es modificar el periodo de estancia de las mujeres víctima de violencia de género para que se "acomoden a las características individuales y sus necesidades".

Ruiz ha señalado que habrá mejoras en estos espacios y además "necesitaban apoyo del personal técnico en cuanto psicólogos, asesoramiento jurídico y sobre todo monitores socioeducativos para los niños", además de una apuesta por psicólogas infantiles. Para la mejora de todos estos servicios hay un aumento del presupuesto de 1,3 millones de euros por parte de la Consejería. "También se va a aumentar el número de viviendas tuteladas" para las mujeres y con el objetivo de que puedan acceder al mercado laboral. En Andalucía habrá 29 nuevos pisos tutelados.

La Consejería de Igualdad también ha visitado el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), donde se ha reunido con la asesora de programas, María Martín, y la delegada territorial del ramo, Estela Villalba, para conocer de primera mano las necesidades prioritarias. Ruiz ha alabado "importantísima labor" que se realiza en este espacio" y ha recordado que en Huelva se han atendido a más de 4.600 mujeres, donde el 24%, más de 1.600 han sido por cuestiones relativas a la violencia de género. La consejera ha remarcado que el aumento de mujeres que piden ayuda en el IAM es positivo porque es sinónimo que la labora que se hace funciona.

Una de las necesidades que está en la agenda del IAM es el marco de la formación ya que "si las mujeres no consiguen un empleo no pueden continuar con su proyecto de vida". En esta línea, Ruiz ha recordado que "tenemos un presupuesto de 2,2 millones de euros para este año del presupuesto del Pacto de Estado de 2018 que no ejecutó el Gobierno socialista y también del 2019". Así, se implementará una serie de cursos de formación "con programas personalizados de inserción sociolaboral".

Sobre la campaña contra la violencia de género Pero la vida siempre es más fuerte, Rocío Ruiz ha querido zanjar la polémica que se ha suscitado estos días por parte de la oposición socialista. "Todo el mundo sabe que hay una ficción publicitaria, siempre se utilizan modelos. Es inviable utilizar víctimas reales por una cuestión de sentido común, de confidencialidad y de protección de las víctimas". Ante esta situación, la consejera ha expresado que todo el esfuerzo tiene que estar dirigido en la lucha contra la "tragedia y la lacra del asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género". A su vez, Ruiz ha remarcado que todo el esfuerzo merecerá la pena si se pueden salvar vidas. Acerca de la campaña ha asegurado que "nos han llegado muchísimas supervivientes y asociaciones felicitándonos. El objetivo es empoderar a las mujeres".