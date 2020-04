Coronavirus Huelva: Ignacio Caraballo, “la Diputación ha demostrado ser una entidad imprescindible”

En su domicilio, pegado al móvil, el ordenador y con una agenda siempre abierta “que comienza a las 8:00 y no la cierro antes de la medianoche o ni eso a veces porque la disponibilidad es 24 horas”, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, vive el confinamiento “en mi pueblo, con mi gente y valorando pequeños momentos que en el trajín de nuestro día a día perdemos como la familia o leer en los pocos momentos que tengo”. Ser de un pueblo pequeño “ayuda a llevarlo mejor porque estás más acostumbrado a vivir sin el ritmo de la ciudad”, si bien “gracias a las nuevas tecnologías paso el día conectado a otros alcaldes, sindicatos, administraciones o todo el que me necesita”.

“Nadie estaba preparado para esto”. La afirmación resume la realidad de una crisis que “ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones y los ciudadanos porque estamos ante el momento más difícil que hemos conocido todos”. La crisis del coronavirus ha exigido una respuesta superior a la administración cercana, a los ayuntamientos y a la Diputación como órgano clave en unión de municipios. “A nadie le gusta jugar el papel que me ha tocado en una situación tan dura, pero nos ha correspondido hacerlo y desde el primer momento tomé el timón, creé un órgano interno con los directores de área y me he dado cuenta de la suerte que tengo por dirigir este barco, con profesionales y diputados que han dado la talla”. Valora de forma especial “a esos alcaldes de pueblos pequeños que casi sin recursos han dado la cara, asumiendo riesgos personales y para su propia salud por resolver los problemas de sus vecinos”.

Ignacio Caraballo, sostiene que en el caso onubense “la Diputación ha demostrado que somos una institución imprescindible y que en nuestros alcaldes, en esos políticos cercanos que viven y sufren los problemas de sus vecinos, tenemos a los mejores servidores públicos”. Ese escenario ha sometido a los ayuntamientos a necesidades inesperadas para atender todos los frentes abiertos. Ante ello, “ha quedado demostrado el valor de la Diputación ya que hemos podido garantizar esa capacidad de respuesta, estando al lado de los alcaldes y los pueblos con medidas que han permitido dotar de liquidez a todos de forma rápida y operativa, mucho más que cualquier otra administración. Hemos demostrado que somos la institución más ágil a la hora de liberar recursos para ayudar, pese a que disponemos de menor capacidad económica que otras administraciones”.

A los ayuntamientos les ha tocado “responder de inmediato, con cercanía, a los problemas directos de sus vecinos en circunstancias en las que otras administraciones quedan muy lejos y no llegan”. Una demostración “del valor de nuestra sociedad”. La Diputación asume “su papel” con sus medios personales y materiales para “ayudar en labores que pueblos pequeños como son la mayoría de los onubenses no tienen capacidad como en la desinfección, aportando materiales, adelantando partidas, liberando una partida de 300.000 euros para atender necesidades básicas de nuestros vecinos, ayudando en los asentamientos… Hemos puesto todos nuestros recursos al servicio de los ayuntamientos y de los onubenses”. A medio plazo, además, “hemos puesto en marcha un plan de empleo reforzado con más de dos millones de euros, aportado 60.000 euros a Cruz Roja y preparado un programa para aportar más de cuatro millones de euros en liquidez”. Además, anticipa que “vamos a poner en marcha un fondo reintegrable de casi 10 millones de euros reintegrables en los 36 meses que dura la actual legislatura sin intereses para ayudar a que todos los ayuntamientos tengan liquidez”. Y no es el único frente que mantiene abierto, porque junto a ello “estamos peleando con el Gobierno para poder utilizar todo nuestro superávit en nuevos planes de empleo, ayudas a autónomos y cubrir otras necesidades. Sabemos que somos una administración pequeña en comparación con otras, pero pondremos lo máximo que esté en nuestra mano”.

Ante dificultades desconocidas en décadas, “los ciudadanos y los onubenses en particular han demostrado su valor. La generosidad y solidaridad de todos es la mejor demostración de nuestro valor como sociedad. Personas de todas las edades y empresas de todo tipo fabricando los productos necesarios para la protección o esos profesionales que siguen desde el primer día al pie del cañón son un ejemplo para todos nosotros y las generaciones futuras”. La crisis marcará “un antes y un después”, pero también demuestra “que lo estamos haciendo bien, que hemos sido capaces de responder como ciudadanos y como institución a través de la Diputación Provincial de Huelva”. El alcance real “no lo podremos calcular hasta que haya pasado”, si bien Caraballo asume que “todavía no somos conscientes de la magnitud sanitaria y económica ni de sus efectos”. A corto plazo defiende “centrar los esfuerzos en atender las necesidades sanitarias”, si bien recuerda que después de más de 40 días de confinamiento “comienzan a surgir necesidades en los pueblos y las pequeñas empresas de la provincia, nuestros jornaleros que llevan más de un mes sin trabajo o los autónomos que tienen sus negocios cerrados a los que hay que dar respuestas”.

A nivel presupuestario, “hemos priorizado las necesidades y en cuanto podamos recuperar la normalidad haremos modificaciones de créditos para adaptar todas las partidas no ejecutadas de eventos o acciones que no se van a celebrar como la Huelva Extrema o la Feria de Doñana y otros similares para destinar esos fondos a la reconstrucción, a la ayuda donde veamos que sea más necesario”. Caraballo ya planifica “el Día D” del confinamiento, cuando “tengo previsto reunir a todos los alcaldes de la provincia en el Foro Iberoamericano para acompañar en todas las necesidades que planteen”. Un encuentro en el que “invito a participar tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. El presidente de la Diputación defiende “una unión de administraciones porque solo podremos salir si estamos juntas todas las instituciones, el sector privado y los ciudadanos”.

De la gestión del Gobierno destaca “una capacidad de respuesta impensable ante una situación tan dura con recursos disponibles con rapidez y en apoyo de todos los sectores”. A la Junta “le ha sorprendido como a todas las administraciones por lo que no es el momento de hacer juicios políticos, sino de pedir que seamos ágiles y operativos y por eso le hemos planteado la necesidad de poner en marcha planes concretos de empleo para la crisis económica que vendrá después de la crisis sanitaria”.

A nivel provincial prevé “una vuelta a la normalidad más lenta de la que imaginamos”. No obstante, Ignacio Caraballo tiene muy presente que “la fortaleza de la sociedad onubense nos ayudará a superarlo, tenemos capacidad para salir adelante y lo vamos a conseguir porque este pueblo se ha levantado de mayores tempestades”. La provincia que saldrá de la crisis “será diferente porque toda la sociedad lo va a ser, pero tenemos fortalezas que nos hacen pensar en cierta ventaja sobre otras porque nuestra industria no se ha paralizado, el sector minero sigue activo, nuestra agricultura es un valor esencial y nuestros productos son reconocidos en todo el mercado, además de tener una dependencia del turismo extranjero mucho menor que en otros destinos. Nos dará posibilidades de salir antes”.