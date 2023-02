Crece un 11% el número de onubenses que deciden ser madres después de los 40 años

El fenómeno que explica que las madres tengan cada vez más edad puede tener mucho que ver con la dificultad real para conciliar la vida laboral y familiar y que las mujeres hayan dejado de lado la prioridad de ser madres que se tenía antaño. Basta con echar la vista atrás y comprobar el aumento paulatino de la edad media en la que las mujeres se convierten en madres primerizas. Desde que se tienen registros, en 1975, la cifra ha crecido en seis años, de los 25 a los 31 registrados en 2021, que es la última estadística en este sentido que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Huelva, durante el pasado año 2022, un total de 3.925 mujeres fueron madres. De ellas, 1.293 tenían una edad comprendida entre los 30 y 34 años. Y unas 1.052 mujeres estaban en el tramo de edad comprendido entre los 35 y los 39. Además, 323 mujeres fueron madres primerizas entre los 40 y 44 años, 29 mujeres con edades entre los 45 y los 49 y una mujer después de los 50. Si comparamos estos datos con los del 2016, los últimos que ofrece el INE, 291 mujeres fueron madres entre los 40 y 44 años. Esto significa que en relación al 2016, en el último año 32 mujeres más han sido madres después de los 40 años, suponiendo un incremento del 11%.

Unos datos que contrastan con el número de mujeres que han dado a luz en el último período, ya que en 2022 ha habido un descenso. Si en 2021, un total de 4.227 mujeres fueron madres, en 2022 la cifra cayó a 3.925. Esto es, 302 mujeres menos dieron a luz en el último año. Y aún así, la edad media para dar a luz sigue en aumento.

Por meses, durante el año 2022 fue en febrero cuando más mujeres fueron madres primerizas, siendo un total de 284. En 2021 fue marzo, con un total de 388.

Los estudios y la situación laboral son vinculantes

Prácticamente, la mitad de las mujeres que actualmente tienen entre 30 y 44 años estaba trabajando en el momento de tener a su primer hijo, con porcentajes que oscilan entre el 50,4% de las de 35 a 39 años y el 46,9% de las de 40 a 44 años.

En cambio, para el resto de edades (menores de 30 y de 45 años y más) son mayoría las mujeres que estaban en situación de inactividad en el momento de tener su primer hijo. En general, y a cualquier edad, lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas.Sin embargo, las medidas de conciliación familiar y el horario pasan de ser aspectos poco valorados por las mujeres sin hijos, a ser los más importantes para las mujeres que sí los tienen. Esto sucede a todas las edades, superando el 38,0% para las menores de 40 años.

Por otro lado, que el trabajo sea interesante y les satisfaga personal y profesionalmente pasa de ser la segunda cuestión más importante para las mujeres sin hijos menores de 30 años, a ser la sexta para las mujeres con hijos de la misma edad.

El 79,2% de las mujeres de 25 a 29 años aún no ha tenido hijos

Según la última Encuesta de Fecundidad del Instituto Nacional de Estadística, el 79,2% de las mujeres de 25 a 29 años aún no ha tenido hijos. Este porcentaje se eleva al 88,1% para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. Por su parte, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52,0%) no ha tenido aún hijos. El porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre se reduce al 27,8% en las que tienen de 35 a 39 años y al 19,0% en las de 40 años y más.

Tal y como se desprende de este informe, conforme aumenta el nivel educativo se retrasa la edad a la maternidad. No obstante, las diferencias en cuanto al número de hijos alcanzado por las generaciones de mujeres que ya han completado su periodo fértil son pequeñas.

Así, las mujeres con nivel de estudios superiores que actualmente tienen entre 45 y 49 años han tenido en promedio 1,50 hijos. Las que completaron estudios de segunda etapa de secundaria tuvieron 1,58 hijos y las que alcanzaron primera etapa de secundaria o inferior tuvieron, de media, 1,63 hijos.

Si tenemos en cuenta la situación laboral actual de las mujeres de 18 a 55 años residentes en España, podemos concluir que las que están trabajando tienen menos hijos de media para todas las edades. Entre ellas, la mayor fecundidad se da en las ocupadas con 40 o más años, con una media de 1,5 hijos. Por su parte, las mujeres en situación de inactividad son las que más hijos tienen de media, llegando a alcanzar los 1,8 hijos en el grupo de edad de 40 a 44 años.