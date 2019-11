“El número de comercios de un territorio es el mejor barómetro para medir su dinamismo”. Son palabras del presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, en su discurso de la celebración del III Día del Comercio, en el que la asociación galardonó a 28 empresas y empleados por su trayectoria y labor histórica de proximidad con los vecinos y visitantes. Ayer fue un día de celebración pero también un momento ideal para reivindicar y mostrar todas las necesidades del pequeño comercio a las administraciones. “Nuestros gobernantes tienen que ser consecuentes y no cercenar nuestro ritmo porque somos el mejor cartel de presentación allá donde nos asentamos”.

Sin duda, una de las principales preocupaciones del sector es la competitividad existente con el comercio on line con quien hay una “clara desigualdad normativa”, razón por la que “el comercio no puede sobrevivir con normas laborales y fiscales tan exigentes como las actuales”. Antonio Gemio no alzó la voz de una manera individual sino que sus exigencias están amparadas en los 25.000 puestos de trabajo que “sustentamos en Huelva”, y que se elevan a los 750.000 empleos en Andalucía “lo que nos sitúa en un 15,7% del PIB andaluz, convirtiéndonos en el primer sector en creación de puestos de trabajo y, a su vez, en beneficios a esta comunidad”.

Así, el presidente de Huelva Comercio se mostró “profundamente orgulloso” de representar a un sector “tan cohesionado”, que a través del asociacionismo “somos capaces de liderar un proyecto común donde no encontramos límite alguno cuando está en juego el interés general de nuestros miembros”. Gemio realzó un sector que cuenta con un convenio “integrador”, donde la temporalidad “sólo se da en momentos puntuales y como apoyo a la plantilla, sin discriminaciones por cuestión de edad o sexo”. Y que se “moderniza” con el paso del tiempo y las demandas de los clientes.

Con la presencia de numerosos representantes institucionales, Gemio reclamó a las administraciones una respuesta “decidida y valiente” para que dicten medidas que “faciliten y promuevan el emprendimiento” y que estén “lejos de dificultar la labor que desarrollamos”. A raíz de esto, el presidente de Huelva Comercio puso encima de la mesa los momentos “muy delicados” por lo que pasa actualmente el sector, que está a la vista de todos con “el cierre sangrante casi a diario de locales comerciales”, hasta 7.000 en Andalucía en el último año. También pidió que se desarrollen campañas para visualizar el lugar que ocupa el comercio de proximidad, con todas sus virtudes para la ciudad. A fin de cuentas, reclamar el sitio que el comercio merece y remarcar y afianzar su posición estratégica en la sociedad.

Una de las denuncias que continúa con el paso de los años es la ausencia de un marco regulatorio de rebajas en Andalucía, un hecho que ha provocado que cada comercio comience y finalice su período de descuentos cuando estime oportuno, y que ha supuesto el abultado descenso en las ventas del comercio de proximidad. También mostró su crítica a la “excesiva apertura de domingos y festivos” a lo largo del año que es una cuestión más “perjudicial para nuestro comercio”, y que además se pone en contra de la conciliación familiar, algo que “nosotros también ansiamos, como todo el mundo”.

Por último, Antonio Gemio, mostró su preocupación con la venta ambulante con la que los comerciantes “convivimos en las mismas puertas de nuestros negocios”. “No actuar contra las mafias que mueve ese comercio ilegal es una irresponsabilidad que no podemos consentir”. De ahí que desde el comercio de proximidad se pidiese ayer “valentía y responsabilidad” con el objetivo de que se mantengan todos esos puestos de trabajo levantan su persiana a diario en cada rincón de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, expuso las virtudes de Huelva Comercio, asociación que “desempeña una función vertebradora y transversal que favorece la participación y la unión de objetivos y voluntades”. Y aunque el comercio de proximidad se encuentra en una caída libre de ventas y cierre de negocios, García-Palacios puso sobre la mesa algunas reflexiones con las que mirar con “optimismo” el futuro del sector. Por ejemplo, según un estudio, en la actualidad las tiendas físicas “aún cuentan con más adeptos que los sitios web”. Tanto es así que el “86%” de los consumidores ven en el comercio físico la ventaja de adquirir el producto de manera “inmediata”, además de tener un “contacto directo con el producto”.

Así, el presidente de la FOE realzó al comercio físico en favor de los consumidores al existir una experiencia “mucho más completa y sensitiva”, y que además se añade el contacto con los dependientes “pudiendo obtener información y consejos” sobre los productos en el mismo momento. Con todo, apuntó que el sector tiene que seguir avanzando y adaptándose a las nuevas demandas de los consumidores.Por ello, García-Palacios puso en valor la página web de Huelva Comercio para aunar a todo el comercio de proximidad de la provincia. Y ahora, para competir en igualdad de condiciones con el resto de plataformas, es necesario “el apoyo institucional de nuestras administraciones” y por ello “tenemos que ser exigentes con nuestros representantes”, después de las promesas electorales.

Cerró el acto del III Día del Comercio el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, quien aseguró que los trabajadores del sector son “imprescindibles” por el papel que juegan en el día a día de Huelva. “El comercio es la imagen de la ciudad y la expresión de nuestra identidad”. Por ello, aseguró que si el sector tiene un reto, “lo tenemos todos”. Cruz mostró el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con la creación de una Concejalía de Comercio en esta legislatura. “No concibo la ciudad sin un comercio de proximidad, cercanía y de calidad”.