Humor, jazz y flamenco en las actividades culturales de la UNIA

El próximo lunes día 24 comienzan los Cursos de Verano de la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que este año se celebran hasta el 4 de septiembre. Como todos los años, la actividad académica va acompañada de una serie de actividades culturales que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. En esta edición el humor, el jazz y el flamenco destacan en estos espectáculos, que cuentan con todas las garantías sanitarias.

La actividad comienza el día 24 con la actuación de Lunátika, de Cristina Medina. Este espectáculo es un canto a la liberación de la mente y el cuerpo a través del humor absurdo y genuino de esta actriz, productora y creadora de espectáculos. Desde los años 90 está dedicada en cuerpo y alma a esta profesión con más de 20 producciones teatrales a sus espaldas, según informa la UNIA en nota de prensa.

El día 25 es el turno de Kiko Berenguer, que es uno de "los más brillantes y expresivos" saxofonistas de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su saxofón se alza como una de las voces "más originales e innovadoras del panorama musical". Berenguer ha profundizado en sus propias raíces con "una inagotable inquietud musical y humana" asimilando la música de otras culturas como son el jazz y el flamenco, todo ello dentro de un lenguaje muy personal.

La actividad cultural de la primera semana se cierra con el concierto de One Pac & Fellows, proyecto hispano-senegalés de los músicos Birane Amar Wane, alias One Pac, y el sevillano José Gómez. One Pac & Fellows es una fusión de funk, hip hop, soul y música tradicional africana.

En la segunda semana de Cursos de Verano, el 31 de agosto llega hasta La Rábida el humor de Joan Estrader y su espectáculo Un manojo de ideas.

El flamenco también tiene representación en estos Cursos de Verano con la Peña Femenina de Huelva, que actuará día 1 de septiembre.

Por último, el miércoles día 2 cierra la programación de los Cursos el concierto de The Dixielab. Este grupo surge como un laboratorio de música en directo con el objetivo de jugar, compartir, aprender y disfrutar con los clásicos del jazz más antiguo que surgió en Nueva Orleans a principios del siglo pasado. La banda la conforman cinco músicos con mucha experiencia en proyectos relacionados con el swing y el hot jazz de los años 20 y 30, miembros a su vez de O Sister!, Tre’s Bien! o Tamal Hot Band. Han colaborado varias veces con reconocidos intérpretes del estilo tanto nacionales como internacionales.

Las actividades son gratuitas, pero el aforo es limitado, razón por la que sólo podrán asistir aquellas personas que tengan invitación, que se pueden conseguir a través del calendario de la web de la UNIA o de la plataforma www.entradium.com. Las entradas estarán disponibles tres días antes del espectáculo.