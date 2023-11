Huelva se sitúa a la vanguardia de la nueva revolución industrial en Europa

Pero en una escala local, el empuje que también representará para el empleo será más que significativo en Huelva. Empleo, además, de calidad, estable, cualificado y bien remunerado. Una oportunidad para no quedar a merced de las fluctuaciones que dejan recesiones cíclicas, que afectan en menor medida la solidez de la industria.

No hay nada que escape a las buenas perspectivas actuales. La principal compañía de Huelva, Atlantic Copper, que aporta el 8,5% del PIB de la provincia, es la gran fundición de cobre, con la planta de mayor eficiencia energética del mundo. Ahora ha dado un paso más con el revolucionario proyecto CirCular, único en el sur de Europa, que extraerá minerales metálicos del tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, en un proceso productivo que se vale directamente de la economía circular. Otra inversión millonaria aquí.

La oportunidad del sector aeronáutico que se abre con el arranque del CEUS

La localización de empresas industriales en la provincia de Huelva tiene otro argumento a favor en el sector aeronáutico con el Centro de ensayos de sistemas no tripulados, el ambicioso CEUS, que será inaugurado antes de que acabe el año. Después de una espera de más de diez años, con momentos en los que estuvo en claro riesgo de no llegar a ejecutarse en territorio onubense, las obras están prácticamente finalizadas y va a ser una realidad operativa en los próximos meses. De esta forma se convertirá de inmediato en una parada obligatoria para las grandes multinacionales del sector con desarrollos de prototipos de vuelos no tripulados, para cuya verificación y aprobación en Europa tendrán que pasar por el centro ubicado en Moguer. Airbus es una de las grandes compañías que cuenta los días para llevar sus avanzados drones a volar en este rincón del suroeste español, que completa el gran eje aeronáutico andaluz que ahora componen Sevilla y Cádiz. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento moguereño, han levantado este centro que abre otra importante oportunidad de empleo industrial en Huelva si se logra atraer a empresas y anclarlas en el territorio.