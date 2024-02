Huelva sumó casi 2.000 donantes de sangres más en 2023

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia, y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es necesario acudir con el DNI o documento que les acredite.

La donación de sangre es un proceso seguro y atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Las mujeres pueden donar sangre hasta tres veces al año y los hombres cuatro, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación. Los donantes específicos de plasma pueden donar cada 15 días, solicitando cita previa a los teléfonos 959 01 60 23 y 959 01 60 24.