Huelva registra, al menos, un código de ictus al día

La provincia de Huelva registra, al menos, uno o dos códigos de ictus al día. Así lo confirma la neuróloga y especialista en deterioro cognitivo del hospital Juan Ramón Jiménez, Silvia Rodrigo, quien explica en Huelva Información que un código de ictus supone la actuación sanitaria prehospitalaria para el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de un ictus. En este sentido, añade que entre los indicios de esta interrupción del flujo sanguíneo al cerebro figuran la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo (cara, brazo o pierna), la dificultad para hablar, un intenso dolor de cabeza o la pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

El ictus es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo y el responsable de más de seis millones de muertes al año, por lo que, tal y como asegura Silvia Rodrigo, "resulta fundamental tener hábitos saludables para el cerebro con ánimo de prevenirlo". Así, la Sociedad Española de Neurología (SEN) incide en que el 80% de los casos de ictus se pueden evitar "si se eliminan las prácticas perjudiciales para nuestro cerebro".

"Aunque, por desgracia, los pacientes de ictus vienen ya con síntomas", expresa Silvia Rodrigo, "hacemos hincapié en transmitir que el control de los hábitos y las habilidades cognitivas de la persona deriva en un mejor pronóstico".

En este punto, la neuróloga del hospital Juan Ramón Jiménez recomienda el ejercicio físico, siendo "lo ideal" practicar deporte tres veces en semana durante al menos 30 minutos, o bien, paseos diarios de dos kilómetros, como mínimo, para los más mayores; controlar la hipertensión, pues es el principal factor de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares; potenciar las relaciones sociales y afectivas, dejando atrás el aislamiento social y el estrés; llevar a cabo hábitos de vida saludables sin consumo de alcohol, tabaco y drogas, así como tener un buen descanso; y realizar actividades que estimulen la actividad cerebral.

A este respecto, Silvia Rodrigo señala que el perfil del paciente que sufre un ictus es el de una persona con más de 70 años "que no tiene o no ha tenido un buen cuidado de sí misma", habitualmente alguien que bebe dos o tres vasos de vino al día, tendente al sobrepreso, con problemas de tensión o con el colesterol alto, si bien reconoce que el ictus también se produce en personas que no tienen las citadas características.

El hospital Juan Ramón Jiménez recuerda la importancia de los hábitos cerebro-saludables en la Semana del Cerebro, que acaba de concluir, una fecha impulsada desde hace más de una década por la Sociedad Española de Neurología con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro cerebro para prevenir enfermedades neurológicas.

Las enfermedades neurológicas afectan a más de siete millones de personas en nuestro país, lo que supone que perjudican a un 16% de la población, y además se encuentran entre las principales causas de discapacidad o mortalidad: enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, las cefaleas, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, por citar algunas de ellas, lideran los rankings de incidencia, mortalidad y/o discapacidad en España. Así, la neuróloga del hospital Juan Ramón Jiménez apunta que la mayor parte de las consultas que recibe son referidas a la cefalea o a los temblores, aunque "cada vez son más habituales el ictus o las enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer".

Silvia Rodrigo "No podemos dar por normal las pérdidas de memoria y de las capacidad emocionales”

Precisamente, respecto al alzheimer, Silvia Rodrigo advierte de que "se sigue considerando habitual en muchas ocasiones las pérdidas de memoria o de las capacidades emocionales en las personas mayores, y no lo es". Por ello, "deberíamos cambiar esta percepción" y acudir al especialista para una detección precoz de esta enfermedad con ánimo de reducir el impacto socio-sanitario.

Del mismo modo, además de las recomendaciones ya mencionadas acerca de un estilo saludable de vida, Rodrigo añade "lo positivo que resulta el aprendizaje de nuevas cosas, como un idioma, tocar un instrumento musical, el bricolaje o coser, entre muchas otras actividades".

La previsión para la mencionada enfermedad es que se tripliquen los casos y en 2050 se contabilicen 150 personas en todo el mundo. De ahí la "necesidad" de un diagnóstico temprano que evite un mal pronóstico del alzheimer.