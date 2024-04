Huelva quiere recuperar el tradicional paso de las hermandades rocieras por el centro de la ciudad tras las obras de peatonalización y remodelación urbanística llevadas a cabo en la urbe. El Ayuntamiento de la capital onubense junto a las hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes realizó la noche del pasado domingo pruebas de tracción y adherencia con equinos y carros con este fin.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que comentó que "se me pusieron los pelos de punta cuando vi las nueve mulas, cogieron el carro más grande que tenían", agradeció a los niños del Pinar que participaran en la prueba, que presenciaron los presidentes de la Hermandad de Huelva, Juan Carlos Rubio, y de la de Emigrantes, Pepe Garrido. Miranda señaló que "nosotros hemos hecho la prueba y ellos tienen que decidir, ellos han estado, lo han visto, y ellos decidirán".

El presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva le transmitió a la alcaldesa que lo va a someter a la asamblea de hermanos. Miranda manifestó que "lo que nosotros queríamos es volver a tener la oportunidad de que las hermandades pasen por la ciudad, porque es nuestra seña de identidad y además económicamente le viene muy bien a todos los negocios, la gente lo pedía, les encanta, y nosotros hemos puesto a disposición la prueba, además con la posibilidad de mover todo el mobiliario urbano, farolas... todo, ya será lo que ellos decidan, mi respeto más absoluto a lo que ellos quieran decidir".

La alcaldesa comentó que no sería exactamente el mismo camino, ya que en la parte de la Placeta "el suelo resbala, que es una pista de hielo". Explicó que "hemos intentado poner suelo de caucho, carísimo y además difícil; arena, tampoco daba resultado, todas las opciones del mundo y no la hemos encontrado". La solución que se ha planteado, ya que "las dos hermandades pasan por el mismo sitio, una viene de la parte de la Iglesia del Rocío y otra viene de otro lado", es que la parte que se habilitaría sería "la de las calles Palos y Puerto y la zona de Gran Vía".

Un itinerario que podrían tomar las hermandades rocieras tanto a la salida de la ciudad para dirigirse a la aldea almonteña como al regreso de El Rocío, "lo que ellos decidan, lo que queríamos era hacer la prueba, que pudieran ver la posibilidad de que se puede hacer y ya ellos decidirán, yo me pongo a su disposición, a lo que ellos digan, y aceptaré tanto si es un sí como si es un no, lo dejo en manos de las hermandades, lo que he querido es poner a disposición todas las pruebas del mundo, todas las posibilidades para que ellos decidan con seguridad".

La alcaldesa recalcó que "la seguridad de las personas y de los animales es fundamental, la prueba ha ido bien, no se cayó ni patinó ningún animal, y respeto absoluto a lo que ellos decidan porque la seguridad de las personas y de los animales está por encima de todos, ellos decidirán lo que crean más oportuno, nuestro compromiso fue poner a disposición la prueba, los niños del Pinar, sin ánimo de lucro, vinieron con caballos, mulos, un carro. Insisto el respeto hacia ellos es absoluto y lo que ellos decidan bien hecho va a estar, seguro".