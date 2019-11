La demanda de alquiler se desploma tras el verano y rebaja un 26% su precio

El metro cuadrado en viviendas de alquiler en Huelva capital tiene un valor de 4,75 euros. Es el precio más barato de toda Andalucía según un estudio de Fotocasa del tercer trimestre. Incluso esta cuantía ha descendido un 2,2% con respecto al periodo comprendido entre los meses de abril y junio y hasta un 7,3% en la variación interanual que marca septiembre. Así, el alquiler medio por una vivienda de 80 metros cuadrados en la capital onubense se pagaría por unos 380 euros mensuales.

No todo queda ahí puesto que a nivel provincial el territorio onubense presenta una caída del precio del alquiler de un 26% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores para situar el precio por metro cuadrado en 4,71 euros. Según el estudio de Fotocasa la provincia onubense es donde más ha disminuido el costo del alquiler en todo el país. Cierto es que este descenso ha llegado después de los dos primeros trimestres que registraron subidas en el precio con un alza del 3,8% y del 19,4%, respectivamente. Este último fue el más alto de toda Andalucía. Los precios en el verano “no tienen absolutamente nada que ver con el resto del año” porque “cuando se acaba agosto y ya cuando acaba septiembre imagínate”, justifica a Huelva Información Javier Mateo, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Aeco) de la FOE. “Por eso es el dato –el descenso del 26% en la variación trimestral– tan significativo en la provincia”, apunta Mateo.

Además hay otros factores que ponen en contexto estos datos, por ejemplo “el desempleo” o la “económica” marcan estas cuestiones. “Al final esto se trata siempre de lo mismo, es un tema de renta.Si hay dinero la renta de los alquileres serán mayores, también habrá más demanda, y habrá gente que venga a la ciudad y tenga que alquilar. Por eso en Huelva hasta ahora no hay nada, prácticamente, de apartamentos turísticos”, señala el presidente de Aeco.

Eso sí, en el mes de agosto “la provincia es cara en el alquiler”, razón por la que el precio sube mucho, sobre todo en zonas como Punta Umbría o La Antilla, “pero una vez que se acaba la temporada de verano la gente vuelve a o no alquilar o a alquilar a unos precios realmente bajos para que la casa no esté cerrada”. Por otro lado, según un análisis elaborado por el Fichero de Inquilinos Morosos, Huelva es la segunda ciudad del país con la ratio más baja de viviendas en alquiler por cada 100 habitantes con una cifra de 3,29, sólo por detrás de Ceuta con 3,23. Esto se debe “primero porque no existe una gran demanda de alquileres; después cuando la vivienda se sale un poco de precio en la renta la demanda se bloquea, y así el ofertante de alquiler también retira la vivienda del mercado”, apunta Mateo. A esto se añade que “por el volumen de la ciudad tampoco hay grandes empresas ofertantes de viviendas en alquiler”.