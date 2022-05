Más de 300 niños viven en Huelva en centros de menores o en familias de acogida

Unos 3000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en centros de protección de menores en toda Andalucía, a la espera de la oportunidad de vivir en un hogar y poder beneficiarse de crecer en familia. En Huelva más de 160 niños y niñas viven en Centros de Protección de Menores. Otros 140 niños y niñas viven en hogares con Familias de Acogida.

Uno de los claros ejemplos de la importancia y necesidad de vivir en una familia es el de María Albert, una joven residente en Huelva que a sus 27 años es todo un ejemplo de resiliencia, superación, vitalidad y alegría.

María tuvo que ser retirada de su familia biológica y se encontraba residiendo en un Centro de Protección de Menores de nuestra provincia. No era posible la vuelta con su familia biológica, por ello fue propuesta para adopción, pero a su edad, 10 años, no llegaban familias adoptivas.

María no tenía esperanza de convivir en un hogar, a pesar de ser una niña adorable. María fue propuesta entonces para Acogimiento Familiar, y un día, teniendo todavía los 10 años fue acogida por una Familia Acogedora en Modalidad de Acogimiento Permanente. Ella no lo esperaba, pensaba que el amor incondicional no existía. Vivía en el centro de protección y soñaba cada día poder convivir con una familia, pero desconocía la existencia de personas que quisieran acogerla en su hogar. Pero así de maravillosa es la vida y Maria pasó a convivir en Acogimiento Permanente con esta familia. Con la cual, a día de hoy, y a poco de independizarse, convive todavía.

María, graduada en Educación Social por la Universidad de Huelva, se encuentra actualmente opositando para la administración pública, compaginando los estudios con un trabajo remunerado en una conocida marca textil. De su familia biológica, y a pesar de la distancia, mantiene contacto estrecho con su hermana, residente en su país de origen.

La Asociación Alcores, en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, viene trabajando por el bienestar de la infancia en nuestra provincia, con una trayectoria de casi 20 años. La entidad cuenta con varios programas o servicios, como el Programa de Acogimiento Residencial de Menores y el Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar. El Acogimiento Familiar de Menores es una medida de protección para niños, niñas y adolescentes que han sufrido un riesgo para su integridad física o psíquica, y que se encuentran en situación de desamparo por dicho motivo. Muchos de estos niños y niñas han podido sufrir algún tipo de negligencia o abandono en los cuidados necesarios por su familia de origen en un momento determinado.

Hay menores que necesitan, de forma temporal y a veces urgente, salir de su hogar para acudir a otro recurso más estable de protección. Lo que se evita con el Acogimiento Familiar, es que estos menores tengan que ir a una institución, pudiendo ofrecer la alternativa de convivir con una familia de acogida hasta que su situación familiar pueda ser resuelta. Desde la Asociación Alcores se invita a la población onubense a conmemorar y disfrutar el Día de La Familia, poniendo en valor la importancia de una infancia feliz, y con garantías de derechos.