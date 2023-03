Huelva acumula 7 reducciones de condena y una excarcelación por la ley del 'solo sí es sí'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público un informe con los datos disponibles a fecha 9 de marzo en referencia al número de revisiones, reducciones de condena y excarcelaciones afectadas por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del "solo sí es sí".

La Audiencia Provincial de Huelva, a tenor de dichos datos, ha revisado de oficio un total de 60 casos a personas condenadas por algún tipo de delito de índole sexual. De los citados casos, los diferentes tribunales y salas de lo penal han procedido a la reducción de condena de 7 de ellos lo que supone un 4,2% sobre el total. Por último, los datos arrojan tan solo un caso para el que la Ley Orgánica 10/2022 ha supuesto la excarcelación del reo (0,6%).

Estos datos, sin embargo, no son definitivos sino una aproximación, tal y como ha detallado el CGPJ. Según el órgano de gobierno del poder judicial, de estas cifras no puede desprenderse una cifra global puesto que no incluyen, por ejemplo, datos referentes a revisiones de penas tramitadas por los diferentes juzgados penales ni todas las audiencias actualizan con la misma diligencia y en la misma fecha los casos disponibles.

Una Ley necesaria y polémica

La norma, aprobada el pasado mes de agosto en el Congreso de los Diputados y reformada el 7 de marzo, ha sido objeto de fuerte controversia desde sus comienzos precisamente por la posibilidad de que se revisen condenas anteriores y puedan producirse rebajas en las penas.

Cabe destacar que esto no es algo propio ni único de esta Ley sino que se trata de una garantía constitucional, recogida en el artículo 2.2 del Código Penal, según la cual se permite el caracter retroactivo de las normas más favorables al reo, esto es, el sistema penal no concibe que alguien pueda continuar cumpliendo condena por algo que la ley, en el momento actual, no considera como delito.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual introdujo variaciones importantes con respecto a lo recogido en el Código Penal hasta la fecha. Entre estas actualizaciones se encuentra la supresión de la figura delictiva del abuso sexual, consitituyendose a partir de ese momento las penas en forma de horquillas, un sistema progresivo y proporcional de penas en el que se pueden incluir agravantes.

Las nuevas horquillas, detrás de las excarcelaciones

Precisamente este nuevo sistema de cómputo de penas es el que ha permitido el único caso de excarcelación en Huelva de un reo bajo el paraguas de la Audiencia Provincial. El condenado, que fue puesto en libertad tras la revisión del caso a finales del mes de enero, estaba acusado de un delito de agresión sexual y otro de robo con intimidación, por el que cumplia una pena de 12 años y 3 años de cárcel, respectivamente.

Según la normativa previa a la Ley Orgánica 10/2022 el acusado fue condenado al mínimo imputable en ese momento, esto es, 12 años de 15 posibles. Tras la nueva norma y bajo el sistema de horquillas, el umbral mínimo paso a recogerse entre 7 y 15 años por lo que tras la revisión del caso, el reo vio reducida la pena en 5 años gracias a la retroactividad de las leyes favorables.

Pese a que la nueva reforma ha incorporado una enmienda a la exposición de motivos de la Ley, las revisiones en curso, así como las que se puedan hacer en un futuro, no afectarán a los reos a tenor del artículo 9.3 de la Constitución, en el que se garantizan la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Lo que si se espera es que estas revisiones lleguen más pronto que tarde a instancias del Tribunal Supremo. Será entonces cuando sus conclusiones sean vinculantes y generen jurisprudencia al resto de casos en la manera de proceder acerca de estos y futuros casos.