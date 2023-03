Las mujeres vuelven a salir a la calle un 8-M en Huelva para exigir la igualdad

Las mujeres vuelven a salir un año más a la calle, un 8 de marzo, en Huelva para exigir la igualdad real. Según la Subdelegación del Gobierno, 4.500 personas participaron en la manifestación, que partió de la plaza del Antiguo Estadio para dirigirse a la céntrica Plaza de las Monjas. Pasados cinco minutos de las siete de la tarde la comitiva inició, entre humo de color morado, el recorrido. La abría una pancarta con el lema elegido por el Movimiento Feminista: Juntas somos más fuertes.

Secundaron la manifestación mujeres de todas las edades, así como hombres que quisieron apoyarlas en su lucha, y niños. "Esta mañana me he levantado y he decidido que nos vamos a liberar", así como "esta mañana me he convencido que feminista quiero ser" son algunas de las frases coreadas por las manifestantes que encabezaban la comitiva, a la que se fueron incorporando más personas a lo largo del itinerario, parejas, grupos de amigas, madres e hijas, que quisieron sumarse a la causa.

¡Qué viva la lucha de las mujeres! se pudo oír en varias ocasiones mientras avanzaba la manifestación, "un año más las mujeres estamos en la calle, tenemos mucho que reivindicar", subrayaron las manifestantes, que recordaron que "hay muchos techos de cristal que hay que romper" y se refirieron a la brecha salarial, para a continuación apuntar que "de norte a sur, de este a oeste la lucha sigue cueste lo que cueste".

También alzaron su voz contra la violencia de género, "no son arrebatos, son asesinatos", a lo que añadieron que "no estamos todas, faltan las asesinadas, ni una menos, vivas nos queremos" y mostraron su apoyo a las víctimas de violaciones o agresiones sexuales y lamentaron la agresión sexual grupal a una niña de 11 años en Badalona, "si nos tocan a una nos tocan a todas", a lo que añadieron que "tranquila hermana, aquí está mi manada, yo sí te creo"

"Contra el patriarcado y su violencia, feminismo como respuesta" fue otra de las frases que se corearon al igual que "ni sumisas, ni pasivas, mujeres combativas", mostrándose convencidas de que "estando juntas somos más fuertes". También aprovecharon las manifestantes para exigir "el aborto libre y gratuito" y cargar contra los machistas, advirtiéndoles que "Huelva está en la lucha".

No faltaron durante el recorrido letras carnavaleras, varias manifestantes se lanzaron y cantaron el cuplé de la chirigota callejera femenina Mirando pa' Rota, en homenaje a la Juani, dirigido a Vox.