Huelva se acerca a Nueva York a través de Faro

Huelva no tiene aeropuerto, ni parece que lo vaya a tener en un futuro próximo, pero eso no impide que a través de otros más cercanos como Faro en el Algarve portugués o el de Sevilla, los onubenses puedan acceder a destinos que hasta ahora eran inimaginables a no ser que se utilizaran puntos de partida más lejanos como Málaga o Madrid.

Es por eso que el anuncio realizado por la compañía norteamericana United Airlines de unir Nueva York con la ciudad portuguesa de Faro suponga una buena noticia turística para la provincia onubense, no sólo porque permite acercar uno de los principales destinos turísticos del mundo, sino porque sigue abriendo la puerta a que turistas que llegan al Algarve puedan acabar visitando Huelva si se establecen las lanzaderas y los paquetes turísticos adecuados.

A partir del próximo 24 de mayo de 2024, según ha anunciado United Airlines, los pasajeros podrán embarcar cuatro veces por semana desde el aeropuerto internacional de Newark Liberty, a sólo 24 kilómetros de la ciudad de Nueva York, con rumbo a Faro en la primera conexión aérea sin escalas entre estas dos ciudades.

Esta conexión se mantendrá hasta finales de septiembre, aprovechando la temporada estival de mayor demanda de viajes, y se realizará en un Boeing 757-200 con capacidad para 176 pasajeros. Un billete en clase turista tendrá un precio de unos 1.100 euros, pudiendo reducirse esta cantidad hasta los 600 euros en algunos billetes de la categoría Turista Básica.

Esta nueva ruta forma parte del mayor programa de vuelos de verano ofrecido en los 97 años de existencia de esta compañía aérea norteamericana que, además de mantener las conexiones con otros destinos portugueses como Lisboa, Oporto o las Islas Azores, va a abrir nuevas rutas con Reikiavik, Bruselas, Roma o Málaga.

De esta forma, el turismo de ida y vuelta de la provincia de Huelva se puede beneficiar de que en los últimos años se ha disparado el número de estadounidenses que optan por el país luso como destino, no sólo como turistas sino también como posibles compradores de viviendas para establecerse allí como lugar de segunda residencia.

Con la subida de precios de la vivienda en Estados Unidos, los inversores y los propietarios particulares han fijado sus intereses en las casas portuguesas, incluso para viviendas habituales, ya que por el mismo precio consiguen una mejor vivienda con un clima y una gastronomía muy superior a la que en estos momentos oferta el país norteamericano. En los últimos cinco años ha subido en un 237% los estadounidenses que han elegido Portugal para vivir, según datos del Gobierno luso.

Las cifras no dejan lugar a dudas, los visitantes estadounidenses a Portugal aumentaron un 27% durante el pasado año 2022, mientras que el gasto de los viajeros norteamericanos creció un 51% a lo largo del año.

De toda esta tendencia se podría beneficiar la provincia de Huelva, no sólo para aumentar el número de turistas sino también para desarrollar algunas zonas de la provincia aprovechando el auge de las relaciones entre Portugal y Estados Unidos. Para todo ello se necesitarían las infraestructuras necesarias.

La propuesta sevillana

Desde Sevilla, a través de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, se están intensificando las negociaciones con American Airlines para que se ponga en marcha un vuelo directo desde la capital hispalense hasta Nueva York. A principios de octubre se retomó esta posibilidad que no había fructificado hace cuatro años cuando en 2019 el Consistorio sevillano negociaba con la aerolínea americana.

El acuerdo se espera para las próximas semanas y daría de esta forma una nueva opción a los onubenses de elegir el punto de salida de vacaciones y una posibilidad para que las empresas de viajes onubenses ofrezcan paquetes turísticos atractivos que se puedan complementar con lo que ofrece la capital andaluza.

La opción de Málaga

La nueva oferta de United Airlines a través del aeropuerto de Faro acerca sin duda a los onubenses a la capital del mundo, un destino que ofrece Málaga ya regularmente, otro de los aeropuertos más próximos a Huelva.

En estos momentos, la compañía norteamericana está estudiando para 2025 extender a todo el año el vuelo directo Málaga-Nueva York, una ruta que se retomará el próximo dos de mayo y se extenderá hasta septiembre con una frecuencia diaria, adelantando un mes la oferta de vuelo, extendiendo de esta forma el periodo vacacional.

En función de cómo vaya esta ampliación para la temporada 2024, United Airlines se plantearía la regularidad de los vuelos todo el año.