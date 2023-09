El atleta de Huelva con sordoceguera, Ionut Acín, recibe el premio Nacional de Juventud del Gobierno

El joven onubense Ionut Antonio Acín, afiliado a la ONCE con sordoceguera, ha sido distinguido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con una Mención Honorífica en la categoría de Compromiso Social de los Premios que convoca la Dirección General del Instituto de la Juventud, que se entregarán en Madrid el próximo viernes, 15 de septiembre. Se trata del único andaluz premiado este año por el Gobierno de España en sus Premios Nacionales de Juventud.

Ionut Acín se quedó sordo con 22 años y tres años después perdió la visión por completo. Esta situación le llevó a cambiar sus estudios de Enfermería en Sevilla por los de Fisioterapia en Sevilla, ciudad donde reside y cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS) y los profesionales de la ONCE para cursar su formación. En 2019 se proclamó campeón del mundo de atletismo para personas sordas en Lublin (Polonia), en la categoría de 10.000 metros marcha en pista, y ahora compite como atleta en la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos. El reconocimiento a su trayectoria de superación personal y compromiso social, mereció también el año pasado la Medalla de la Diputación Provincial de Huelva.

“Esta distinción es un espaldarazo para continuar luchando y derribando las barreras que la vida va poniendo en la vida”, afirma Ionut. “No me siento ejemplo de nada -añade-, somos muchas las personas con sordoceguera, muchas las personas ciegas o sordas que no lo tienen nada fácil en la vida, por eso me alegra mucho que unos premios nacionales nos reconozcan ese esfuerzo y espero que ayude también para que las administraciones y la sociedad en su conjunto se comprometan más con las personas con discapacidad y nos vean de verdad como iguales”, subraya el joven.