¿Y Huelva Cuándo? asegura que si no llega el AVE ahora la provincia estará condenada los próximos 25 años

El portavoz de la Plataforma ‘¿Y Huelva Cuándo?, Salvador Romero, ha asegurado que si en este momento los onubenses no se movilizan, “estaremos condenados los próximos 25 años” a competir en inferioridad de condiciones con el resto de las provincias españolas.

Romero insistió en que desde la plataforma ciudadana se reivindican todas las infraestructuras que necesita la provincia de Huelva para su desarrollo y bienestar, las ferroviarias, las de transportes, las sanitarias y las hídricas pero que debido a la “trascendencia del momento” la lucha por el AVE es prioritario.

“Con la línea de alta velocidad nos estamos jugándonos un partido muy importante, competir en la misma liga que Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Levante, Murcia, Almería, Madrid o jugar en Segunda División los próximos 25 años, eso es lo que nos estamos jugando, el que nos condenen a jugar Segunda División los próximos 25 años o más o jugar en la misma liga que el resto de provincias españolas”, aseguró Romero.

El portavoz de la plataforma adelantó que si la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha “reiterado que ni a corto ni a medio plazo va a haber línea de alta velocidad, nosotros decimos que ni a corto ni a medio plazo van a cesar las concentraciones para pedir la línea de alta y velocidad. Esto es un punto y seguido, no vamos a cesar en nuestro empeño de que a Huelva se le den los mismos derechos que al resto, no nos vamos a conformar”.

Respecto a las infraestructuras sanitarias que necesita Huelva, ¿Y Huelva cuándo? prioriza el Materno Infantil y el Chare de Lepe. “El Materno Infantil es irrenunciable para nuestra provincia, ya vamos tarde, se ha dilatado en el tiempo, se había programado para el primer trimestre de este año, luego para el final y ahora no sabemos”,

“Si llega noviembre y no están hecho los accesos se reclamará igual. El Chaçre de Lepe es una de las infraestructuras más inverosímiles que nos podemos encontrar. Hace años que supuestamente ya está terminado y por una carretera de un kilómetro y medio o por llevar las conexiones de agua y electricidad no se haya abierto en cinco años, para echarse las manos a la cabeza. Tendremos que hacer los movimientos que creamos oportunos para que se finalice”, garantizó Romero.

En cuanto a la paralización de las obras para la construcción de la presa de Alcolea, señaló que “lo que se pone de manifiesto es que por parte de nuestros políticos más que buscar soluciones para nuestra provincia y dar respuesta a una necesidad parece que lo que están buscando es qué impedimento encuentra en la otra administración para no llevar a cabo la infraestructura que tanto se necesita. Nosotros lo que le pedimos a las administraciones es que se pongan de acuerdo y que una infraestructura que es básica y vital para la provincia más que buscar problemas en la otra administración que encuentren puntos de solución”.

Romero adelanto a Huelva Información que la concentración de mañana a las 20:00 horas en la Plaza de Las Monjas de la capital onubense comenzará con una presentación de las razones que han llevado a la plataforma a movilizar a los onubenses y finalizará con la lectura de un manifiesto “por parte de una personalidad importante de Huelva que tiene un recorrido importante en la lucha por las infraestructuras”.

“Lo que se pretende es mostrar la denuncia y la reclamación para las infraestructuras en general y en particular hacer hincapié en lo que está encima de la mesa, pero sin dejar de reclamar las infraestructuras sanitarias, hidráulicas y de transportes. Es muy importante porque todas las obras, se tiene que dar una respuesta por parte de las administraciones a la sociedad, Huelva no puede estar constantemente a la espera de obras que no llegan”, concluyó Romero.