Gala en la Avenida de Andalucía en el día grande de la Guardia Civil

Día de Fiesta Nacional, jornada grande para la Guardia Civil que rinde honores a su Patrona, la Virgen del Pilar, en este 12 de octubre de 2022. Una fecha, la del Día de la Hispanidad, que marca el regreso a la normalidad, a la plenitud de este día de gala que ha comenzado su agenda conmemorativa en Huelva en la Catedral de la Merced y ha culminado en un nuevo escenario para el desfile en el que han tenido representación unidades del Cuerpo, las carpas de la Avenida de Andalucía.

Las carpas de esta vía, en un acto presidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el coronel jefe de la comandancia, Andrés López García, han albergado previamente la entrega de condecoraciones así como el tradicional Homenaje a los Caídos. Autoridades civiles y militares tanto de la capital como de la provincia han asistido también a este acto, así como familiares y ciudadanos en general que han querido vivir estos momentos de solemnidad.

La Benemérita ha honrado así a los presentes por sus méritos y a los ausentes por sus sacrificios en un día de esplendor en el que se han mezclado la blanca luz de Huelva, santo y seña en esa Hispanidad que se celebra, y el verde de los uniformados superpuestos como una bandera de la tierra que da nombre a la avenida. Un punto que, de nuevo, alberga un desfile cerca de un año después tras el de la Guardia Real que supuso el culmen del despliegue de varios días de este Cuerpo por distintos puntos de la provincia de Huelva, como ha recordado el alcalde.

El izado de la bandera de España ha sido el punto de arranque y con aplauso generalizado mediante se ha pasado a la ceremonia de entrega de condecoraciones tanto a miembros del Cuerpo como a civiles que han destacado en este año en el desempeño de sus funciones.

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha resaltado "el placer y el privilegio" de compartir desde 2018 junto a los miembros de la Guardia Civil el día de su Patrona. Un Cuerpo del que ha resaltado su valores de "lealtad, austeridad y disciplina" que componen su "espíritu benemérito". Principios que en Huelva se saldan con cerca de 150.000 servicios, 1,2 millones de horas de trabajo y 7,6 millones de kilómetros recorridos por los agentes a lo largo de este año durante toda la provincia.

Una labor, ha agregado, en la que se fusionan "la esencia intacta" de la Cartilla del duque de Ahumada del siglo XIX con la innovación y la vanguardia, clave para luchar contra las "amenazas y los desafíos" actuales. Un empeño por parte de la Guardia Civil, ha añadido, para ayudar "sobre todo a los más débiles y vulnerables como las víctimas de violencia de género, los menores que sufren acoso, las personas objeto de explotación sexual, los desaparecidos, las víctimas de accidentes, los mayores, aquellos que sufren nuevas formas de odio y los inmigrantes que se juegan la vida". Tienen en común, ha afirmado, que "todos saben que pueden confiar en la Guardia Civil", de cuyos miembros ha destacado su "coraje cívico en los desastres naturales, cada vez más comunes". "Un futuro femenino" espera al Cuerpo, ha señalado Manuela Parralo, con la esperanza de que las mujeres, que actualmente son un 9%, tengan un volumen del 40% en 2030.

El alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, ha destacado el doble motivo para que el 12 de octubre sea fiesta, porque "es la de todos los españoles" y por la Patrona de la Guardia Civil. En "un acto sencillo pero muy simbólico", el alcalde ha agradecido "el enorme cariño que mostráis a los onubenses y la vocación de compartirlo". También, su labor de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, por la seguridad de todos y en definitiva su trabajo con "independencia, integridad y respeto", así como "la defensa por la buena marcha del país".

El coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Andrés López García, ha articulado su discurso en esta jornada "de compañerismo" en tres ejes, el empeño de la Guardia Civil en combatir "la violencia de género que amenaza a nuestras vecinas", los crecientes delitos que tienen su origen en el entorno digital, así como la importancia de la colaboración entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Prevención, educación, concienciación, protección, seguridad y detección son algunos de los puntales en la lucha del Cuerpo para "reducir las espantosas cifras que golpean nuestra conciencia", ha manifestado respecto al primer punto.

La Guardia Civil, ha añadido, trabaja con "ganas y compromiso" para "resolver retos y asumir nuevas competencias" con sus cuerpos hermanos que permitan "las soluciones que con toda la razón nos demandan los ciudadanos. La unión de sinergias es la garantía para la seguridad ciudadana", ha concluido.

Antes del desfile en el que han participado agentes en representación de diversas unidades y servicios de la Guardia Civil en Huelva como Tráfico, Servicio Marítimo o el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), no ha faltado el recuerdo a los que ya no están. Manuela Parralo, Gabriel Cruz y el coronel jefe han colocado una corona bajo el escudo de la Benemérita y la leyenda de "Honor, lealtad y sacrificio" a los que "como héroes murieron", los que "no quisieron servir a otra bandera", compañeros ya ausentes que "no supieron vivir de otra manera", como reza la fórmula en los recuerdos a los que dieron su vida por España.

Finalmente, con vivas a España, al Rey y a la Guardia Civil, en Huelva, la Benemérita ha recuperado la normalidad en la conmemoración del día de su Patrona en un nuevo escenario, con sus valores y principios inamovibles y el agradecimiento de siempre de las autoridades.