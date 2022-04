Hacienda retrasa el último trámite para la finalización del CEUS

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, reconoció ayer la información adelantada por Huelva Información en la que se apuntaba a un informe del Ministerio de Hacienda, como el causante de que todavía no se haya firmado el soterramiento de la línea que discurre por los terrenos donde se construye el Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS) de El Arenosillo en Moguer.

Según confirmó este martes la responsable del Ejecutivo andaluz en la provincia de Huelva, este convenio no se ha podido firmar debido a que el INTA “está a la espera de un informe del Ministerio de Hacienda que aun no ha llegado. No obstante, desde la Junta confiamos plenamente en la palabra que nos ha dado el Gobierno central de que este convenio se firmará antes del 7 de mayo”.

Según indicó la Junta esta actuación, que tiene un presupuesto de tres millones de euros, es una condición necesaria para la ejecución material del proyecto CEUS, cuya finalización se estima para 2023.

Rogelio Velasco y el director general del INTA se reúnen para la firma del convenio definitivo

En este sentido, ayer el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, se reunió con el teniente general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa, José María Salom, para abordar el convenio que permitirá acometer el soterramiento de la línea de alta tensión en los terrenos donde se construirá el proyecto CEUS. El pasado 16 de septiembre de 2021 se firmó un protocolo de colaboración entre la Consejería de Transformación Económica y el INTA que enmarcan estas actuaciones.

Se trata de tener cerrados los últimos trámites antes de la celebración de las elecciones andaluzas y la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico en el que previsiblemente no estará Velasco y del pase a la reserva del director del INTA, algo previsto para el próximo mes de mayo.

El soterramiento de la línea eléctrica es el último trámite administrativo que le queda al CEUS, que ya ha completado la limpieza de los terrenos y que está a la espera de la construcción de la pista de aterrizaje y de los primeros hangares para su total operatividad, algo que se prevé que ocurra para finales del año que viene. Además, supone el cumplimiento de un compromiso personal del consejero Rogelio Velasco que garantizó tan pronto comos e iniciaron las obras.