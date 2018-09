Las obras de Hacienda llevan al Consejo a proponer ampliar la Carrera Oficial

El Consejo de Hermandades de Semana Santa de Huelva inició ayer con una eucaristía el curso cofrade en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta, en un mes de septiembre que está resultando especialmente intenso en actividades de las hermandades de penitencia de la ciudad, pues tras la fiesta de la Virgen de la Cinta cada fin de semana hay una procesión extraordinaria, convirtiendo este mes en un septiembre magno cofrade. Una apertura que empieza con anuncio de un pleno cofrade en el que se analizarán los problemas que plantean las obras del edificio de la antigua Hacienda, futura sede de la Junta de Andalucía, en la plaza de la Constitución.

En este ambiente de actividad cofradiera que no para, aunque la apertura pareciera que la habían hecho ya las hermandades, el Consejo arranca este año con importantes novedades. La primera de ellas es la incorporación del sacerdote José Manuel Barral, nuevo párroco de San Francisco de Asís en Pérez Cubillas, como director espiritual de las hermandades de Semana Santa, cargo que deja el vicario para la Celebración de la Fe, el agustino Emilio Rodríguez Claudio; que asistió al acto de apertura y concelebró con el nuevo director espiritual y el rector del santuario, Andrés Vázquez.

En el actual tramo oficial no es posible la recolocación de 120 abonados

Se abría delante de la Patrona de Huelva y protectora de las hermandades un nuevo camino y José Manuel Barral espera que "Ella sea la Cinta que nos amarre a Dios y a los hermanos y fieles, en este caminar de entrega y servicio".

Con la apertura del curso de manera oficial anoche en La Cinta, la junta del Consejo ha convocado un pleno de hermanos mayores, que tendrá lugar el próximo día 8 de octubre. Una sesión que será especialmente importante, ya que en la misma se abordará las incidencias que las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda ocasionarán en el tramo de la Carrera Oficial. En este sentido, existen dos opciones, la supresión de estos palcos o su reubicación ampliando el tramo oficial por la Gran Vía hasta la intersección de la calle San Salvador.

Los hermanos mayores tendrán que decidir la solución a tomar, ya que de concluir la Carrera Oficial en la esquina del Ayuntamiento, no hay opción material para reubicar los 120 palcos que no se podrán montar en la zona de obras de la antigua Hacienda. De no instalarse estos palcos, se estaría hablando de una reducción en los ingresos en materia de abonos de 24.000 euros.

La propuesta alternativa mientras duren las obras es la de ampliar la Carrera Oficial en el tramo de la Gran Vía, siendo la salida para las cofradías por las calles San Salvador y Sor Ángela de la Cruz y la propia avenida Martín Alonso Pinzón. En la actualidad, son varias las cofradías que ya siguen por este tramo tras su salida de la Carrera Oficial.