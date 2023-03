‘Las Tardes del Foro’ recuerdan las canciones inolvidables de la historia del cine

La música que ha marcado la vida de tantas personas como espectadores tiene la gran pantalla, llega este viernes 17 al Foro Iberoamericano de La Rábida con ‘Canciones de cine’, un concierto que repasa algunas de las canciones más bellas e inolvidables que ha dado el séptimo arte y que forman parte del imaginario musical colectivo.

Guillermo Orozco y Antonio Reyes, ambos cantantes de diferentes estilos musicales, se unen en el escenario para interpretar una variada selección de canciones pertenecientes a bandas sonoras de películas. Canciones que a lo largo de la historia del cine han aportado ritmo y emoción a sus argumentos y que han enriquecido a varias generaciones de espectadores con sus letras y melodías imperecederas.

De La Misión o Cinema Paradiso a los grandes musicales de Hollywod como Cantando bajo la lluvia o New York, New York, los cantantes y músicos ofrecerán un recorrido por los más de cien años de películas que ha alumbrado la industria cinematográfica, con temas que van desde los años 30 del siglo pasado, como ‘Over the Rainbow’, de El mago de Oz, a otros de películas mucho más cercanas a nuestros días, como ‘Recuérdame’ de Coco.

Guillermo Orozco y Antonio Reyes estarán acompañados por excelentes músicos, y a su vez, componentes de la formación musical Ángel Andrés Muñoz Trío. Una cita imprescindible para el público más melómano a partir de las 21.00 horas en Las Tardes del Foro, el ciclo de actuaciones musicales organizado por la institución provincial, que se celebran una vez al mes con entrada gratuita.

Programa de ‘Canciones de cine’

•“Nella Fantasía” LA MISIÓN, 1986 (Ennio Morricone y Chiara Ferrau)

•“Por una cabeza” TANGO BAR, 1935 (Carlos Gardel y Alfredo Lepera)

•“Moon River” DESAYUNO CON DIAMANTES, 1961 (Henry Mancini y Johnny Mercer)

•“Where Do I Begin” LOVE STORY, 1970 (Francis Lai y Carl Sigman)

•“Have You Really Loved a Woman?” DON JUAN DEMARCO, 1995 (Bryan Adams y M. Kamen)

•“Recuérdame” COCO, 2017 (Kristen Anderson y Robert López)

•“Se” CINEMA PARADISO, 1988 (Ennio Morricone y Andrea Morricone)

•“La Estrella Azul” PINOCHO, 1940 (Leigh Harline y Ned Washington)

•“Mi Mancherai” EL CARTERO, 1994 (Luis E. Bacalov y M. Marinangeli)

•“Eternally“ CANDILEJAS, 1952 (Charles Chaplin)

•“Singing in the Rain” SINGING IN THE RAIN, 1952 (Nacho Herb Brown y Arthur Freed)

•“As Time Goes By” CASABLANCA, 1942 (Herman Hupfeld)

•“Donʼt Let the Old Man in” MULA, 2018 (Toby Keith)

•“Over the Rainbow” El MAGO DE OZ, 1939 ( Harold Arlen y Yip Harburg)

•“New York, New York” NEW YORK, NEW YORK, 1977 (John Kander y Fred Ebb)