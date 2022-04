El Gobierno suma otra decepción y no da plazos para la llegada del AVE a Huelva

Lo único que de alta velocidad tuvo ayer la visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital onubense, fue la duración de la misma. Apenas un cuatro de hora en el Ayuntamiento, lo mismo en la Diputación (en ambos casos sin presencia de medios) y doce minutos de alocución en el Muelle Sur del Puerto de Huelva, donde se limitó a repasar las obras ya hechas, las que quedan por hacer y expresar e compromiso del Ejecutivo por las infraestructuras en la provincia, a pesar de que no ofreció novedad alguna sobre las mismas.

La falta de explicaciones que dio sobre el proyecto de AVE entre Huelva y Sevilla, fue especialmente significativa. La ministra apenas fue más allá de señalar que “la Alta Velocidad a Huelva se ha impulsado con el sometimiento a información pública del estudio informativo que estaba olvidado en un cajón y que se ha conseguido que hoy esté en tramitación de Declaración de Impacto Ambiental”. En el turno de pregunta (únicamente se permitió una por lo cargado de su agenda) Sánchez reconoció que “lo interesante de este tipo de proyectos son los plazos, pero en uno tan complejo como este, es muy complicado y nos resistimos a facilitarnos porque hay dificultades y no se pueden cumplir del todo”.

La titular de Transportes, señaló también que el proyecto se encuentra en el Ministerio de Transición Ecológica “que está elaborando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la que nos ha pedido información adicional y se la hemos facilitado, por lo que estamos a la espera de su aprobación”. No obstante, la DIA debería haber estado lista el 30 de diciembre del año 2020, que es cuando cumplía el plazo después de haber recibido el expediente completo por parte de su propio Ministerio, tal y como adelantó Huelva Información el 12 de agosto de ese mismo año. Por entonces, ya se adelantaba que la complejidad del proyecto, junto con los retrasos derivados del estado de alarma debido a la pandemia, podrían dilatar la aprobación de la DIA “hasta bien entrado 2021”. Un año después de haberse cumplido esta ampliación del plazo, todavía no se tiene noticia alguna sobre su estado, o al menos, ayer la ministra responsable, no lo facilitó.

“Se siguen realizando actuaciones en la línea Huelva-Sevilla actual para mejorar el confort, las prestaciones y el tiempo de viaje en este trayecto”, añadió Sánchez sin que se sepan cuáles son esas mejoras. Sobre esta cuestión, recordó el “apartadero de Salteras” como una de ellas. Esta obra que va a ser financiada por la Autoridad Portuaria, el proyecto de obra está finalizado hace meses y no se tienen noticias sobre su licitación.

También se quiso felicitar por la inclusión “desde enero de 2021 del Puerto de Huelva en el Corredor Atlántico que la situará en un primer plano de visibilidad y prioridad europea y con el que se tendrá acceso a los fondos europeos para el desarrollo de proyectos orientados a los nuevos enfoques en infraestructuras para el transporte promovido por la Unión Europea”. Nuevamente, obvió el hecho de que para que dicha infraestructura, que debe estar finalizada para 2030 se lleve a cabo, debe ser el Gobierno quien licite, adjudique y construya esos tramos que Europa debe financiar y después de más de un año de permanencia oficial en ese Corredor Atlántico, las inversiones realizadas en esa línea no se han producido.

Repaso general

Lo que sí ofreció es un repaso a las obras ya iniciadas, terminadas o a punto de hacerlo. En lo que se refiere al Puerto de Huelva, la visita al Muelle Sur donde se produjeron sus manifestaciones, tiene poca explicación salvo la de contrarrestar la presencia del presidente de la Junta los dos últimos días para inaugurar obras que no financia. Así, la ministra recordó “la marina deportiva del Muelle de Levante, el nodo de innovación de la lonja, la mejora de los drenajes del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo (obras inauguradas por Juanma Moreno con permiso de su Ministerio), además de la nueva plataforma ro-ro que ha salido a licitación hace semanas, o la nueva terminal fruto de la extensión de la línea de atraque del Muelle Sur que será aprobada por el Consejo de Administración del Puerto de Huelva probablemente después de este verano.

Del resto de infraestructuras, más de lo mismo, es decir, obras ya en servicio como “la variante de Beas y Trigueros que eliminan las únicas travesías que quedaban en la N-435” que sigue sin desdoblarse; los “ramales del enlace Lepe Oeste de la A-49 de acceso al Chare” que se licitará este verano, la “adjudicación de la glorieta de Valverde en la N-435” y la terminación del puente internacional del Guadiana que enlaza con Portugal, amén de la “rehabilitación del Muelle de Tharsis, la licitación de las obras en el mercado de Santa Fe o en la Casa del Marqués en Aracena”, todas ellas sin mayores novedades que el recuerdo de que ya están en marcha.