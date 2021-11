Corredor Atlántico en Huelva : Año 1, inversiones 0

Huelva pierde un año. Otro más. A punto de acabar éste, ni siquiera la paralización general derivada de la pandemia, sirve como excusa. Si el uno de enero de 2021 Huelva hacía su entrada como uno de los destinos del Corredor Atlántico y hacía presencia física en los mapas de las redes europeas de transporte, once meses después y cuando se acaban de aprobar de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado, las inversiones para el desarrollo de esa infraestructura, son inexistentes.

Según confirmaron fuentes de la Comisión Europea consultadas por Huelva Información, “el Gobierno central confirma que la línea férrea entre Huelva ySevilla estará para finales del año 2030. Seguimos muy de cerca la finalización del Corredor Atlántico y si algo nos hace creer que este no es el caso, emprenderíamos conversaiones con el Mitma (Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana) en el contexto de la regulación del TEN-T (Red Transeuropea de Transportes)”.

Bien harían en comenzar estas conversaciones porque el plazo de nueve años, en realidad serían ocho ya que el año que viene no hay partidas económicas destinadas a la línea ferroviaria salvo sorpresa mayúscula en los fondos de reconstrucción europeos que, al menos en teoría no están destinados a la financiación de infraestructuras, porque todo hace prever que no se llegará ni de lejos a esa fecha como el final de la línea de AVE entre Huelva y la capital hispalense.

Baste un ejemplo de la desidia con la que se aborda la conexión ferroviaria de Alta Velocidad entre las dos capitales. Las únicas mejoras realizadas en la misma las ha planteado y financiado el Puerto de Huelva. Se trata de dos apartaderos en las localidades de Salteras yEscacena. Son vías que permiten los cruces y adelantamientos de convoyes de 750 metros (ahora son de 550), un estándar en una vía que debe cumplir los requerimientos marcados por la UE, es decir, de doble trazado y ancho europeo. Estas obras están sobre la mesa y no se han llevado a cabo a pesar de que el convenio con Adif data del año 2017, es decir que ni tan siquiera se han ejecutado los trabajos que tienen la financiación resuelta y ni siqueira se han convocado la ejecución de ninguna de las dos obras.

A la parálisis del Ejecutivo central se añade el excesivo voluntarismo de las autoridades europeas, que plantean plazos casi imposibles de cumplir y no tienen instrumento alguno para hacerlos cumplir. En este caso, parece que tampoco será el caso.

Cuando se incluyó la capital onubense en el Corredor Atlántico, los responsables de la Comisión Europea se empeñaron en señalar que “el presupuesto para la realización de los corredores ferroviarios no se compartimenta por países y que deben ser estos a través del Ministerio de Fomento, así como Adif quienes deben plantear los proyectos”. Una de las grandes ventajas era que“la gobernanza del mismo no se encuentra en España, sino en Bruselas”. No obstante, de nada sirve el lugar del que deban partir las decisiones, si aquellos que se deben encargar de su cumplimiento, no lo hacen.

Las bazas de Huelva estaban claras desde un comienzo, toda vez que se trataba del primero de los corredores de la Unión Europea en el que se contemplaba conexión insular, ya que la línea que une el Muelle Sur con Las Palmas y Tenerife, entraba a formar parte de este Corredor Atlántico. Carlo Secchi, Coordinador Europeo para esta infraestructura reconoció hace dos años que “deberá estar totalmente finalizado en el año 2030” y que “Huelva se beneficiará del calendario financiero que se pone en marcha en 2021”.

La Comisión Europea incluyó al Puerto de Huelva como uno de los integrantes del Corredor Atlántico el 4 de junio del 2018. En el mes de octubre, Secchi para conocer las instalaciones y posibilidades que ofrecían las instalaciones portuarias, se comprometió formalmente a impulsarlo. A finales de ese mismo mes, unas jornadas celebradas en el Puerto de Huelva sirvieron para exponer las inmensas posibilidades que, tanto para las instalaciones portuarias como para toda la provincia, traería aparejada dicha inclusión. El 6 de diciembre de 2018, los trámites se encontraban a falta del visto bueno del Parlamento Europeo que lo confirmó unos días después. La tramitación estaba finalizada y la entrada oficial se produjo el pasado uno de enero. Para las obras, hay que esperar.