Fruit Logística pone el foco en los países nórdicos en el Congreso de Frutos Rojos de Huelva

Fruit Logistica, la feria líder internacional para el sector de frutas y hortalizas, ha patrocinado el 6º Congreso de Frutos Rojos de Huelva. Un certamen organizado por Freshuelva que ha reunido alrededor de 750 profesionales durante las jornadas del 15 y 16 de septiembre celebradas en Casa Colón.

Fruti Logistica ha colaborado en el bloque de ponencias internacionales que este año ha estado enfocado a las oportunidades de negocio para los frutos rojos españoles en países nórdicos. España ya comercializa fresas, frambuesas, moras y arándanos en estos mercados. Sin embargo, según los expertos que participaron en el congreso, aún no ha alcanzado todo su potencial exportador.

Desde la empresa mayorista sueca Everfresh, el comprador para la categoría,Alexandre Neves, subrayó la importancia del ecológico en Suecia. “Los consumidoressuecos no solo se preocupan por el origen de producto, sino también por sucompromiso con el medio ambiente tanto en su producción como en su envasado”,afirmó. Everfresh ya importa fresas ecológicas procedentes de Huelva y no descartaampliar su cartera con otras frutas de la región.

Por su parte, Roger Nyqvist, director general de la mayorista Agrica AB., centró supresentación en el mercado finés, donde opera la compañía. Un mercado donde lasfresas obtuvieron el mayor volumen de importación en los últimos años, pero fueron arándanos y frambuesas los que más crecieron en el valor de sus importaciones. Datos muy prometedores para las frutas onubenses, que demuestran el potencial de crecimiento en el mercado finés.

Desde Fruit Logistica valoran muy positivamente esta colaboración. “De nuevo, apoyar al sector de frutos rojos españoles es de gran relevancia para nosotros. No solo por su indiscutible labor en el sector agroalimentario español, sino también por su gran implicación exportadora a nivel internacional” expresa Silvia de Juanes, Directora de Comunicación de Fruit Logistica para España y América Latina.Junto con el patrocinio del bloque de ponencias, Fruit Logistica ha participado en el congreso con un espacio expositor, donde todos los asistentes han podido conocer más detalles sobre la edición de 2022, que tendrá lugar en Berlín entre los días 9 y 11 de febrero. Tras dos años y bajo el lema Meet on site, connect again, la gran cita del sector volverá a reunir de forma presencial a los principales actores del sectorhortofrutícola internacional.