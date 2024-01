Fin de semana de playa en Huelva: aprieta el calor para despedir enero

Después de la tormenta, siempre llega la calma. Y tras un mes de enero gélido, con precipitaciones y viento, el final viene a romper la tónica dibujando un clima especialmente atípico para la época del año. Si esta semana Huelva ha llegado a registrar máximas de 24 y 25 grados, este fin de semana, aunque con algo más de levedad, seguiremos en la misma tónica.

El buen tiempo y las temperaturas apacibles serán protagonistas de los últimos días del mes de enero. Este sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tendremos cielos con intervalos nubosos de nubes altas. En el litoral, intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas matinales. Temperaturas en descenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 10, localmente sin cambios las mínimas, siendo las temperaturas altas para la época del año. Vientos flojos a moderados del este o sureste. Por ello, no será de extrañar que este fin de semana las playas cobren especial protagonismo llenándose de onubenses y visitantes en busca de un respiro junto al mar.

Mañana la tónica será similar. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, y nubes bajas y brumas en el litoral y valle del Guadiana. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Una situación que podría cambiar ligeramente a partir del lunes, cuando se espera un descenso de las máximas más notable. Para el 29, la Aemet prevé intervalos nubosos de nubes medias y altas en toda la comunidad, con nubes bajas y brumas en el litoral y en el área del Estrecho. Temperaturas en ligero descenso, con máximas de 20 y mínimas de 8 grados. Vientos moderados de componente este en el litoral atlántico, el mediterráneo oriental y el área del Estrecho; flojos variables en el resto.

La provincia viene de soportar uno de los episodios de frío más importantes de los últimos seis meses. Las bajas temperaturas ha venido además acompañadas de numerosas borrascas y frentes que han dejado algo más desahogados a los embalses de la provincia de cara a la primavera. Desde la borrasca Bernard que dejó pérdidas millonarias en Huelva además de una vida humana hasta las borrascas Irene y Juan, las últimas cuyos coletazos aún estamos soportando, el tiempo inestable no ha abandonado las fronteras onubenses.

El frío no ha dado un respiro desde las pasadas Navidades, con especial incidencia en los días posteriores a año Nuevo y la festividad de los Reyes Magos donde la bufanda no se despegó, especialmente en las horas centrales del día. Ahora, los termómetros tenderán a estabilizarse, si bien no nos abandonará del todo, es probable que los días comiencen a dar un respiro en cuanto a las heladas, permitiendo ir dejando en casa los abrigos de mayor envergadura y diciendo hola a chaquetas, cazadoras y otro tipo de prendas más ligeras.