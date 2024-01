¿Primavera este enero en Huelva? Este jueves llegan temperaturas nada propias del invierno

La primavera llega a Huelva antes de tiempo. Los abrigos dejan paso este jueves a las sudaderas porque las temperaturas que le esperan a la provincia son impropias del período invernal.

Onubenses y visitantes podrán desprenderse aunque sea momentáneamente de las prendas de abrigo porque los termómetros podrían alcanzar los 24 grados de máxima, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las mínimas, por su parte, se mantendrán en torno a los 11 grados lo que no hace esperar un clima frío ni siquiera en las primeras horas del día.

Los cielos se mantendrán despejados con alguna posibilidad de nubes altas entre las 6 y las 12 del mediodía. Posteriormente el día se mantendrá poco nuboso o despejado con presencia de viento de componente Este de hasta 15 kilómetros hora rolando a componente Norte a partir de las 18:00.

El aumento de las temperaturas vendrá acompañado de un aumento del índice ultravioleta situándose en nivel 3 de carácter moderado. Esto quiere decir que la protección solar comienza a hacerse necesaria, especialmente a las horas centrales del día o si se expone durante varias horas a la luz directa del sol, por ejemplo ante paseos prolongados o si se trabaja en labores que tengan que realizarse en el exterior.

Para la antesala del fin de semana, el viernes 26, las temperaturas serán ligeramente inferiores a las de este jueves. Las temperaturas máximas, según detalla la Aemet, serán entre dos y tres grados menores que las de la jornada previa, situándose en los 21 grados. Para las mínimas también se espera un leve descenso de igual magnitud, quedándose los termómetros en 8 grados.

En los cielos volverán las nubes altas, especialmente en el litoral y la capital, con vientos del nordeste (NE) rolando a componente suroeste (SO) en las últimas horas del día.

La situación será similar durante el fin de semana aunque se prevé que las máximas desciendan ligeramente. El panorama se mantendrá en una horquilla de entre 9 y 20 grados para el sábado y de 9 y 21 para el domingo, sin grandes cambios. A pesar de que el tiempo se considera ligeramente primaveral, no se esperan lluvias para los próximos días.

La provincia viene de soportar uno de los episodios de frío más importantes de los últimos seis meses. Las bajas temperaturas ha venido además acompañadas de numerosas borrascas y frentes que han dejado algo más desahogados a los embalses de la provincia de cara a la primavera. Desde la borrasca Bernard que dejó pérdidas millonarias en Huelva además de una vida humana hasta las borrascas Irene y Juan, las últimas cuyos coletazos aún estamos soportando, el tiempo inestable no ha abandonado las fronteras onubenses.

El frío no ha dado un respiro desde las pasadas Navidades, con especial incidencia en los días posteriores a año Nuevo y la festividad de los Reyes Magos donde la bufanda no se despegó, especialmente en las horas centrales del día. Ahora, los termómetros tenderán a estabilizarse, si bien no nos abandonará del todo, es probable que los días comiencen a dar un respiro en cuanto a las heladas, permitiendo ir dejando en casa los abrigos de mayor envergadura y diciendo hola a chaquetas, cazadoras y otro tipo de prendas más ligeras.