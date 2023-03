Fenómenos paranormales en una nave del Polígono La Paz de Huelva

No hay lugares en los que se pueda decir que se está "a salvo" de vivir fenómenos paranormales, y el que hemos investigado es uno de esos que se creía "fuera del campo de acción" de los mismos.

Ricardo L. me llamaba, a través de un amigo en Huelva, para decirme: "Tienes que ayudarme con un tema que tengo en mi empresa y que ya no sabemos qué hacer". Así, en el desarrollo de la conversación me decía: "Mira, todo ha sido después de una obra que hicimos aquí para acondicionar un tema nuevo que hemos puesto. La cosa es que nos venía un olor como a podrido, muy malo. Pensamos que algún animal muerto se había quedado en algún conducto o algo. Lo revisamos de arriba abajo todo pero no dimos con nada. Creímos que, tal vez, podría tratarse de un olor pasajero. Y así fue: se marchó al cabo de unos días".

"Pero la cosa es que una noche me llamó el vigilante de seguridad y me dijo que, dando una ronda por el polígono, había visto que una luz en mi nave se encendía y, al rato, se apagaba. Claro, con esa información, lo que hicimos fue ir. Cuando llegué estaba todo cerrado, y el de seguridad estaba con el coche en la puerta, bloqueando el paso si había ladrones. Pero entramos y… nada, no había nadie. Entendimos que era un problemas de la luz, por no darle muchas vueltas" decía Ricardo.

Pero ya se pasó a más cuando "en la tarde, cuando acabábamos un trabajo, sentimos porrazos y escuchamos pedir socorro. Salimos y era el compañero de oficina. Tratamos de abrir la puerta, pero nada, no hubo forma. Después de un par de minutos logramos abrir y nos dijo que había visto una especie de sombra entrar en el despacho. Él creyó que era su vista, cansada de meter temas de facturas en el ordenador, pero fijó la vista y era una silueta, entonces la puerta se cerró sola y él sintió cómo bajó la temperatura y alguien le decía "vete". Asustado se levantó y trato de abrir la puerta, entonces le empujaron y cuando volvió para abrir la puerta no podía. "Imagínate el mal rato que pasó" concluía.

Nuestra investigación

Con todo ello decidimos ir a investigar la nave y se nos permitió acceder al interior de la misma. Los valores de campo electromagnético, de EMF, eran muy elevados, en torno a 12.000 cuando, como máximo debía ser de 90. Igualmente nuestros detectores rem-pod saltaban como si "algo" jugara con ellas.

Estamos probando un software mejorado para obtener psicofonías y psicoimágenes logrando una cara (mediante T.C.I.) y varias psicofonías que nos decían: "Marchaos", "Emilio" y "muerte". Consultado el propietario por ello, nos decía que no sabía quién podría ser y que investigaría si era alguien relacionado con la nave o el polígono.

En estos momentos el caso se sigue investigando allá donde reconozco la complejidad de obtener información de un sitio donde, a priori, se están viviendo hechos extraños.