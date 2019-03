Fátima Báñez encabezará la lista al Congreso por Huelva

Será a lo largo de los próximos días cuando el PP termine por seleccionar los cabezas de lista para las elecciones generales del 28 de abril, en las que la nueva dirección nacional tiene la intención de dejar su impronta con nombres nuevos aparte de los que se van seguro, casi un tercio, porque son candidatos en los comicios de mayo o ya se han descartado. Con la convocatoria oficial de las elecciones mañana, el mecanismo de diseño de las candidaturas se ha puesto a trabajar a toda marcha dirigido por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, quien está hablando con las direcciones regionales, aunque la última palabra la tendrá Génova. Se trata de hacer lo que el partido ha dado en calificar como una “renovación tranquila”, por lo que se da por supuesta la continuidad de algunos exministros, como Fátima Báñez por Huelva.

Con cinco escaños a repartir en la provincia de Huelva –en la actualidad hay dos del PSOE, otros tantos del PP y uno de Podemos– sólo los dos primeros lugares parecen lo suficientemente sólidos como para darse por garantizados, aunque dada la fragmentación del voto que se prevé en los próximos comicios con hasta cinco fuerzas políticas con opciones de poder conseguir representación en la Cámara Baja (tantas como puestos están disponibles), tan solo los cabezas de lista pueden darse por electos.

A falta de una confirmación oficial que se concretará en los próximos días, todo parece apuntar directamente al alcalde de Palos, Carmelo Romero, como quien ocupará el número dos en la lista de los populares onubenses, después de su fallida candidatura a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva.

Más abierta parece la lista al Senado, toda vez que Loles López no se moverá del Parlamento de Andalucía, con lo que se dejan intactas las posibilidades para cumplir una de las principales críticas que, no sólo desde Huelva sino de buena parte de Andalucía, se escuchan sobre el presidente popular, como es no haber recompensado a aquellos que apostaron por su candidatura desde el primer momento, frente a Soraya Sánez de Santamaría.