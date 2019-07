La FP deja fuera a 700 aspirantes pese a aumentar el número de plazas

La Formación Profesional (FP) para el curso 2019/20 ha recibido un total de 5.485 solicitudes repartidas en 2.883 para los ciclos de grado medio y 2.602 para los del grado superior. Las plazas ofertadas serán 2.845 en el primero de los casos y 1.945, según informó la Delegación Territorial de Educación.Para el próximo curso, la Junta de Andalucía ha incrementado el número de plazas aunque una vez más, se queda corto ante la demanda que existe ante esta oferta docente. En el caso de los ciclos de grado medio habrá 70 plazas más que en el curso pasado y 135 más en los del superior. Esto supone un incremento más que significativo pues en el curso pasado, el aumento se quedó en 115 y eso que algunas propuestas se han quedado en el tintero.

De este modo, se confirma la tendencia alcista de la FP. Denostada ante tan solo una década, a raíz de la crisis económica se valoró su eficacia a la hora de procurar salidas laborales especialmente a las jóvenes pero no solo a ellos. Tampoco es nada extraño encontrar a personas con título universitario que se han incorporado a la FP. No obstante, se intenta que los alumnos procedentes de la ESO son los que tengan preferencia y que no se encuentren en la situación de no poder matricularse en ninguno de los ciclos de su elección. Aunque haya quedado un grupo fuera en principio, aún podría haber oportunidades para algunos ya que hay que esperar a las distintas adjudicaciones que se realizan.

Las cifras referentes al curso 2018/19 hablan de lo mismo. Si en el curso 2017/18, la FP superó por en número a los alumnos de Bachillerato, esa tendencia se ha consolidado en el 18/19. En la provincia, estudiaron FP 8.053 alumnos mientras que Bachillerato lo hicieron 7.335. En aquel curso 2017/18, los números fueron los siguientes: 7.638 estudiantes de Bachillerato frente a 7.713 de FP. Es evidente además, que el gap se ha ensanchado en esta ocasión ya que Bachillerato ha perdido alumnos en el último curso mientras que FP ha dado un auténtico salto hacia adelante. Si se mira además con una cierta perspectiva histórica, nos encontramos con que en el curso 2010/11 había en la provincia 7.496 estudiantes de Bachillerato, que se comparaban con los 6.711 de los ciclos de FP,

En el próximo curso, la Consejería de Educación presenta una oferta docente de 35 ciclos de grado medio y 65 de grado superior en la provincia. En Huelva, por lo tanto y como en el resto de Andalucía, es mayor la oferta del grado superior que del grado medio, lo que no se corresponde con la cifra de alumnos en ambos niveles. También es cierto que la oferta de ciclos está muy determinada por las plazas que se ofrecen, ya que no hay una ecuanimidad a la hora de marcar un número de ellas. Se pueden encontrar módulos con 15 estudiantes y algunos que llegan hasta los 40.

Una de las modalidades que más empuje está teniendo es el de la FP Dual. Este tipo de docencia combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracteriza por realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable entre el centro de trabajo y en el centro educativo. Con ello se busca que en las empresas y en los centros docentes se logre proporcionar a los alumnos, la formación especializada requerida y acercar las enseñanzas de los títulos de Formación Profesional a la realidad del mercado laboral, respondiendo así a las necesidades de los diferentes sectores productivos y de servicios de las economías autonómicas y nacional.

En este ámbito, también en Huelva se da un salto para el curso 2019/20 ya que hay un total de 13 ciclos de esta naturaleza –3 más que en el curso anterior– y otros 12 que ofertan algunas de sus plazas en dicha modalidad. Pese al avance, Andalucía sigue estando por detrás de la mayoría de las comunidades autónomas en la expansión de la FP Dual.

Respecto a los ciclos que más tirón tienen en la provincia, en el grado medio se encuentran en primer lugar los que están incluidos en la familia de Sanidad, seguidos muy de cerca por los de Administración y Gestión. Les siguen los de Servicios socioculturales, Electricidad y electrónica y Transporte y mantenimiento.En el ámbito del grado superior, el primer lugar lo ocupan los ciclos de Administración y gestión seguidos por los de Servicios socioculturales y Sanidad.

En cuanto a la adjudicación de plazas, la Formación Profesional andaluza tiene un comportamiento muy parecido a la Enseñanza Superior. Cuenta asimismo con un único distrito, con lo que se busca que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades independientemente del lugar de residencia.Al igual que sucede con quienes quieren realizar un grado universitario, los aspirantes tienen la posibilidad de mostrar varias propuestas u opciones por si no encuentran plaza en algunas de ellas y asimismo señalan los centros en los que quieren estudiar.

De este modo, se busca que el futuro alumno pueda verse incluido en algún módulo y no se quede fuera del sistema si tan solo tuviera la opción de marcar una preferencia.De este modo, se establece un proceso de varias adjudicaciones de plazas fijándose la última de ellas, para el 10 de octubre.