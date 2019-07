Cuando habla de sus aficiones solo le sale por la boca su pasión por el “Real Club Recreativo de Huelva”. Cuando la conversación torna al ámbito profesional, su voz es de lucha para que las administraciones tengan en consideración al pequeño comercio. Esa es su pelea: el resurgir de la tradición comercial. Y no le faltan ideas para su puesta de largo.

–Un informe de Randstad prevé 2.580 nuevos empleos en comercio, transporte y logística para las rebajas, ¿qué estimación tienen ustedes?

–Si nos basamos en los datos que tenemos del año pasado, las rebajas las tenemos que mirar desde el punto de vista que no existen. Por lo tanto el incremento de puestos de trabajos en el pequeño comercio va a ser mínimo. No sabemos de dónde salen las cifras de 2.580 puestos de trabajo. Yo te puedo asegurar que el incremento en el comercio es mínimo, mínimo, mínimo. No tenemos ni estimaciones de cuánto podemos asumir estas rebajas porque ya el año pasado fueron mortíferas, caóticas; y este verano lo único bueno que tiene es que el domingo pasado, gracias a la propuesta nuestra, se abrió el comercio. De aumento de ventas somos bastante excépticos y pesimistas, ojalá nos equivoquemos.

–¿Qué previsión económica hay?

–El año pasado subimos un 2-3% pero creo que rondará ahí o hasta un 4%, pero con eso nos podemos dar con un canto en los dientes. El efecto rebajas se está diluyendo más cada día.

–Una de sus críticas es la liberalización del periodo de rebajas, ¿han hablado ya con el nuevo Gobierno andaluz?

–El problema es que no nos recibe. El problema que tenemos con el nuevo Gobierno andaluz es que no saben por dónde enfocar el comercio y la sensación que tenemos es que a día de hoy el Gobierno andaluz no quiere contar con el pequeño comercio. Hablan de política liberal pero no sabemos qué política liberar quieren implantar. Llevamos siete meses de gobierno y le estamos diciendo qué tienen para nosotros, que somos el segundo sector que más puestos de trabajo creamos en Andalucía con cerca de 700.000. Solamente nos hemos entrevistado desde el mes de diciembre una sola vez con la directora general de comercio y fue a través de videoconferencia y las dos horas que duró el encuentro se limitó solamente a apuntar en un cuaderno. A día de hoy ya es un poquito desesperante. Le puedo decir que desde los Centros Comerciales Abiertos (CCA) que tiene Andalucía estamos ya proyectando jornadas reivindicativas delante de la Junta de Andalucía.

–¿Todavía no han hablado con la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano?

–Sí, tuvimos un encuentro. Le expusimos las particularidades del comercio pero imagino que tendrá sus superiores que serán los que tendrán que decidir. Ahora mismo estamos abandonados por la Junta de Andalucía.

–En verano Huelva se vacía y se va a la costa, ¿cómo afecta esto al comercio de la capital?

–Llevamos unos años que no es tanto la bajada que tenemos en relación al invierno como el que hemos tenido años atrás. Cada día se queda más gente en Huelva. Cuando tuvimos esa crisis en el 2007-2008 es verdad que el centro y los barrios se quedaban vacíos. A partir de la crisis mucha gente no se ha ido a veranear y lo hacen en la capital. Por lo tanto la afluencia de gente al comercio no se ha notado tanto desde 2008. Hoy hay muchísimas actividades.

–La sensación de la gente es que cada vez hay más locales cerrados.

–Primero vamos a mirar qué es lo que es Huelva. Tiene un paro en torno al 30%, eso te afecta al comercio. En Huelva hemos cambiado las personas que tenían nómina de 1.700 euros por gente que trabaja en el campo con nóminas de 800-900 euros, eso repercute en el comercio. En Huelva se han instalado muchas grandes superficies en el extrarradio de Huelva...todo eso influye en el comercio. Desde el año 2007 se instauró el comercio low cost, es decir, vender prácticamente a precio de coste y se ha hecho por poder sobrevivir pero llega un momento en el que se está dando cuenta todo el mundo que no funciona porque a la larga pierdes dinero. Y ahora mismo la situación económica de la capital te da que haya muchísimos locales cerrados porque la gente no quiere tener negocios ahora mismo. Es complicado.

–Es una rueda que gira a la contra.

–Claro. Después los alquileres en el centro son caros. No tienes ayudas a la hora de montar un negocio, no tienes subvenciones, no tienes absolutamente nada. Y después ves a tu vecino que lo está pasando mal pues la verdad que no te incita a que abras tu propio negocio. Lo que le hemos trasladado muchas veces al Ayuntamiento es que a lo mejor en Huelva hay demasiado oferta comercial para lo que absorbe Huelva. Entonces las grandes superficies que están en el extrarradio de Huelva, evidentemente, nos han hecho muchísimo daño. Antes no existían y por lo tanto el centro siempre estaba lleno.

–¿Cuáles son las próximas actuaciones para dinamizar el centro?

–A partir del 20 de julio en Isla Chica hacemos la Colombinas de día, que llevamos 9 años haciéndola. Es una semana donde durante toda la mañana y la tarde sacamos a la gente a la calle para que puedan disfrutar con conciertos que hacemos hasta las 21:00-22:00. Y en el centro hay también una batería de propuestas para dinamizarlo y a la misma vez para los que se quedan en la capital disfruten en la calle y se pueda complementar con el comercio.

–¿En la costa hay dinamización?

–Ahora llega la época de bonanza de los comerciantes de la costa. Pero lo que sí les preocupa bastante son los manteros, que son los que nos tienen sin vivir a los comerciantes de la costa. Tenemos una competencia desleal y está enfocado, sobre todo en dos pueblos: Punta Umbría e Isla Antilla. A los comercios de la costa no les hace falta en verano dinamización sino que todo el mundo respetemos un poco el tema de que no haya competencia desleal.

–Una de las iniciativas que sacaron fue el aparcamiento gratis en la Avenida Madrid durante 3 horas por compras superiores a 25 euros, ¿qué media de personas se acoge a la oferta?

–Funciona bien. Precisamente estuvimos hablando el otro día con el dueño del parking y él está contento; si él está contento nosotros también. Tenemos previsto que en las próximas fechas, según nos ha dicho el alcalde se va a poner en marcha otro nuevo parking más cerca del centro que va a ir a coste cero. En el recinto que está habilitado ahora siempre hay bastantes coches.

–Y ahora ya miran a la segunda bolsa de aparcamientos.

–Tenemos la promesa del alcalde de que ese aparcamiento fuera de coste cero. En vez de regalar las cuatro primeras horas para las compras en el centro iba a estar a coste cero. Tenemos entendido que va a estar situado desde la antigua estación de Renfe hasta la Plaza del Punto, el solar que hay ahí.

–También está la opción de comprar a través del nuevo portal web, ¿cómo está funcionando en la primeras semanas?

–Muy bien. Ya se han hecho bastantes ventas. Lo más importante es que ya lo hemos presentado en la provincia: en Aracena, en Valverde del Camino y ahora vamos a Ayamonte, Lepe y Moguer. Hay unos 850 artículos metidos en la página web. Estamos super contentos. Ahora mismo hay unas 45 empresas integradas en la web y seguirá subiendo. La página empezará a funcionar en condiciones cuando llegue el mes de diciembre, cuando queremos que haya unos 5.000 artículos metidos.

–El proyecto fue pionero en España, ¿os han preguntado de otras provincias sobre la web?

–De Andalucía nos han llamado de todas las provincias. Cómo lo hemos hecho, cuánto nos ha costado, cuál es el método... . Con el paso del tiempo queremos que todos nos unamos en una misma página.

–Otro de los temas es el segundo mercadillo de la ciudad y que han dicho que es ilegal, ¿qué pasa con él?

–Ese mercadillo no se pudo cerrar antes de las elecciones porque la ordenanza municipal de comercio no estaba aprobada. Entonces había algunas lagunas. La nueva ordenanza ya está en marcha prácticamente. Queda llevarla a pleno para aprobarla. El documento dice que en Huelva nada más que hay autorizado un mercadillo de venta legal, ambulante; el otro es ilegal a todas luces.

–Se inició para temas solidarios.

–Sí pero al final no cumplía con la palabra solidario. Con esta nueva ordenanza que se va a aprobar de aquí a septiembre, se queda establecido que la propia Mesa del Comercio, que la forma CECA con Isla Chica, Centro y mercados del Carmen y San Sebastián, son los que deciden qué días se puede montar ese comercio y además alternativamente. Es decir, no vale montarlo todos los domingos ni vale montarlo siempre en el mismo sitio. Se puede a lo mejor al mes un domingo, en determinadas zonas de la ciudad, y siempre que cumpla un carácter solidario.

–¿Piensa que hay un trato distinto entre unos comerciantes y otros?

–Claro. Es que lo que no puede ser es que pongas un estandarte allí y te pongas a vender sin papeles ninguno.. ni cumples con la seguridad, ni con la normativa de comercio, ni tener TPV, ni la procedencia de los artículos. Se venden muchos artículos robados, entonces están jugando en otra categoría distinta. Nosotros tenemos todos los papeles en regla, todas las licencias, pagamos por ello.

–¿Este mercadillo está afectando al mercado de trabajo?

–En el momento que hay menos ingresos en los comercios, el primero que paga es el trabajador. Si un comercio no vende no puede solicitar los servicios de un dependiente. Nos afecta bastante.

–¿Cuántos puestos de trabajo se pueden perder con este tipo de cuestiones y cuántos se han perdido en el comercio tradicional en los últimos años?

–Entre la liberalización de la rebajas y del horario comercial, el comercio de Huelva ha perdido un 40-50% de empleo en los últimos diez años. Por ejemplo en 2006, en la calle Rábida podía haber 40 locales comerciales y hoy habrá diez abiertos. Nos ha afectado todo. También internet nos ha hecho mucho daño.

–Ha habido tres elecciones en los últimos meses, ¿qué promesas os han hecho?

–Nos visitan todos los partidos. A todos les tenemos hecho un formato con las medidas más importante que queremos. Algo que nos ha gustado, que era una medida que le propusimos al alcalde era la creación de una Concejalía de Comercio. Y él nos lo prometió. Para nosotros es importantísimo.

–Y ¿cuáles son las prioridades dentro de esa Concejalía?

–Hacer un calendario de dinamización y cuantificarlo. También queremos solucionar el parking del centro. Y en los locales vacíos, que al menos estén visibles. Que se hable con el dueño, que limpie el local y poner unos vinilos en el escaparate con motivos de Huelva.