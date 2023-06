Encuentro OSNI en Huelva

En España, la costa de Huelva se ha convertido en uno de los lugares más populares para la observación de estos extraños objetos que parecen surgir de las profundidades del océano, sobre todo en el entorno de Matalascañas y Mazagón amén de otras experiencias que se han tenido barcos pesqueros.

Mi testigo pasa muchas temporadas en una casa en la costa de Huelva y me decía: “Todo fue hace unos años, cuando decidí pasar unas vacaciones en la costa de Huelva, donde habitualmente voy, junto a mi familia. Nos alojamos en una casa más alejada del turístico porque esto en temporada de verano es infame, allí pasamos la mayor parte del tiempo disfrutando de las playas. Una tarde-noche ya, mientras caminábamos por la playa, notamos que un grupo de personas tres estaba reunido en la orilla, mirando hacia el mar con mucho interés. Nos acercamos para averiguar qué estaba pasando y nos encontramos con un espectáculo impresionante: un objeto redondo y brillante emergía del agua, flotando en el aire a unos pocos metros sobre la superficie del mar. Parecía tener un diámetro de unos 10 metros y estaba rodeado de una especie de halo de luz que lo hacía aún más impresionante”.

“Al principio, pensamos que se trataba de algún tipo de globo o dron, pero rápidamente nos dimos cuenta de que era algo mucho más extraño e inexplicable. El objeto se movía de manera errática, zigzagueando de un lado a otro, y parecía estar jugando con nosotros, manteniéndose siempre a una distancia prudencial pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos verlo con claridad. Aquellos tres chicos, que tendrían unos 18 o 19 años estaban un poco asustados, todos comenzaron a sacar sus teléfonos móviles para grabar y fotografiar el objeto pero ninguno de los móviles tenía batería, era como si “algo” se las hubiera quitado, incluido los nuestros. Yo también saqué mi teléfono y tampoco funcionaba” recordaba.

El objeto permaneció en el aire durante unos 10 minutos, antes de desaparecer repentinamente “nos dejó a todos con una sensación de asombro y desconcierto. Inmediatamente después del avistamiento, comenzamos a buscar información en internet sobre avistamientos similares en la zona, y descubrimos que los OSNI eran un fenómeno relativamente común en la costa de Huelva” y de hecho son muchos los encuentros que, tanto en Cádiz como en Huelva se contabilizan de OSNIs.

Algunos investigadores sugieren que estos objetos podrían estar relacionados con actividades militares o con tecnología avanzada que aún no ha sido revelada al público. Otros creen que podrían ser fenómenos naturales o incluso formas de vida extraterrestres.

El testigo concluía diciendo “mi experiencia OSNI fue una de las más emocionantes y misteriosas de mi vida. A pesar de que aún no se ha encontrado una explicación definitiva para este tipo de fenómenos, el hecho de haber presenciado algo tan extraño e inexplicable me hizo sentir más conectado con el mundo, me dejó con la sensación de que aún hay mucho por descubrir y explorar en nuestro planeta y en el espacio exterior. Desde mi experiencia, puedo decir que el avistamiento de un OSNI es algo que puede cambiar la perspectiva de una persona sobre la vida y el universo. Es una experiencia que despierta la curiosidad, el asombro y la fascinación por lo desconocido”.

Por supuesto, también hay quienes son escépticos respecto a estos fenómenos y los consideran simples invenciones o ilusiones ópticas. Sin embargo “mi experiencia personal, junto con los numerosos testimonios de avistamientos en todo el mundo, demuestran que hay algo más allá de lo que conocemos y que es importante estar abiertos a nuevas posibilidades y a explorar lo desconocido”.