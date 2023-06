Huelva Paranormal: El bungalow encantado en la costa onubense

Les quiero contar lo que le sucedió a un buen amigo el transcurso de sus vacaciones en una conocida localidad costera de Huelva. Y no seré yo quien lo haga sino que prefiero que él mismo se lo explique.

Miguel Portillo me decía: Hace unos años, decidí pasar unas vacaciones en Huelva. Alquilé una pequeña cabaña, tipo bungalow en la playa y todo parecía perfecto. Sin embargo, la noche del segundo día, algo extraño comenzó a suceder. Una noche, mientras dormía, me desperté repentinamente… Sentí una presencia extraña en la habitación, como si alguien o algo estuvieran mirándome. Traté de ignorarlo y volví a dormir, pero las cosas solo empeoraron".

"A partir de esa noche, comencé a tener pesadillas muy fuertes. En ellas, veía a una niña pequeña vestida de blanco que me miraba fijamente. Siempre estaba en la misma habitación donde me alojaba y me susurraba algo incomprensible. No podía entender lo que decía, pero su voz era inquietante”, decía.

No sabía qué hacer y ya confundía el sueño con la realidad, como si fuera una experiencia que no tenía nada que ver con lo onírico, “las cosas se intensificaron aún más cuando empecé a escuchar ruidos extraños en la cabaña. Golpes en las paredes, puertas que se abrían y cerraban solas, y pasos que se acercaban a mi cama. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo".

"En un principio intenté ignorar todo lo que estaba sucediendo, pero la situación se volvía cada vez más inquietante. Las pesadillas se volvían más frecuentes y los ruidos en la cabaña eran cada vez más fuertes. Empecé a sentir que algo no estaba bien y que algo peligroso estaba acechando en la casa".

"El miedo se apoderó de mí y decidí investigar un poco sobre la cabaña y su historia. Después de hablar con algunos vecinos y del dueño del lugar descubrí que la cabaña estaba relacionada con una familia que perdió a su hija en un accidente tráfico, me quedé helado”.

Al conocer esta información todo comenzó a tener sentido para Miguel. "La niña vestida de blanco que veía en mis pesadillas era probablemente aquella chiquilla y los ruidos extraños también. Lo peor fue ver como las puertas se abrían y cerraban solas y que ya me dije que debía irme de allí” confesaba.

Finalmente, después de días de no poder dormir, “decidí irme de la cabaña. Antes de irme, le pregunté al dueño del lugar si sabía de alguien que hubiera muerto en la casa o en la playa cercana. Él se limitó a decirme que no lo sabía y que nunca había oído hablar de nada extraño en la zona”.

“A pesar de que me fui de Huelva, la experiencia me persiguió. Aún tengo pesadillas con la niña vestida de blanco y no puedo evitar sentirme inquieto cuando estoy cerca de la playa. A veces pienso que tal vez fue solo mi imaginación, pero nunca estoy seguro. La experiencia me dejó marcado”, finalizaba.

Un ejemplo más que no se está a salvo de situaciones así nunca y que en cualquier momento tú puedes ser víctima de un fenómeno paranormal.

