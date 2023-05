Testimonio de lo paranormal en Huelva: cuando se ve al fantasma de un familiar

El contacto llegó como consecuencia de la serie de artículos publicados en Huelva Información, en este diario, y donde nuestra protagonista me busco por redes sociales para narrarme lo que le había ocurrido.

"Hola, me llamo Toñi, ¿podría contarte algo que me ha pasado?", preguntó. Mi respuesta fue afirmativa y la animé a que me diera todo tipo de detalles, a lo que me confesó, "no sé si me vas a creer o no… He visto un fantasma".

Le pedí más datos sobre ella para descartar una broma o “algo”, comprobar la veracidad de la historia así como su teléfono. Toñi tiene 37 años, trabaja en Huelva capital, ciudad donde vive.

"Fue hace unos días, estaba en casa de mi abuela, era una casa antigua con muchas habitaciones y pasillos. Estaba sola en una de las habitaciones cuando vi a una mujer vestida de blanco caminando por el pasillo. Me quedé aterrada", subrayó, al tiempo que explicó que "fue muy extraño, sentí un escalofrío y un miedo intenso. Me quedé paralizada mirando hacia el pasillo sin poder moverme, no daba crédito a lo que estaba viendo por que en la casa estábamos solas mi abuela y yo".

A la pregunta de cómo era la mujer, me respondió lo siguiente: "Llevaba un vestido de color blanco o claro muy antiguo, tenía el pelo suelto y largo. No pude ver su rostro con claridad, pero si que se movía con soltura, como una persona normal. Desde que la vi supe que no era de este mundo, eso es otra cosa que se me vino a la cabeza. La puerta de mi abuela es una caja fuerte, tiene ya su edad, y se sienta más segura así".

Le pregunté si había escuchado alguna historia similar sobre esa casa antes, a lo que apuntó que "mi abuela me había contado que en esa casa había vivido su abuela que se había suicidado en su habitación, al menos las causas de su muerte no estaban muy claras". Piensa además que la mujer que vio podría haber sido esa misma persona. "Fue muy real para mí, no lo pude explicar de otra forma. Al menos es lo que mejor me encaja", narra, mientras asegura que era imposible que estuviese dormida.

La siguiente pregunta, para evitar tensión, fue "¿has hablado con alguien más sobre esta experiencia?, a los que respondió que "sí, le conté a mi abuela lo que vi y ella me dijo que ella también había visto a la misma mujer vestida de blanco caminando por el pasillo en varias ocasiones, pero que no hacía nada. Que ella pensaba que era su abuela".

"No he vuelto a ver al fantasma", continúa, "pero sí he tenido algunas otras experiencias extrañas en mi vida. Una vez estaba en mi propia casa y sentí una presencia extraña, como si alguien estuviera observándome. Cuando me di la vuelta, vi a un hombre vestido con ropa muy antigua parado en la puerta de mi habitación. Desapareció en un instante, pero sentí su presencia por un rato después".

"¿Has intentado investigar más sobre la historia de tú actual casa o sobre las personas que podrían haber vivido allí?" le pregunté y respondió que "no, no he encontrado mucho, la verdad, y los vecinos tampoco ayudan".

Esta experiencia le ha hecho, primero, "tomarme las cosas de mi abuela más en serio y, segundo, me ha hecho más consciente de la existencia de lo paranormal. A veces me pregunto si hay algo más allá de lo que podemos ver y sentir en nuestro mundo físico", responde. Así, señala que "en algunos casos, hay cosas que simplemente no podemos explicar con la ciencia actual".

En base a ello su consejo a las personas que han vivido algo parecido "es que hablen con alguien en quien confíen y que no se sientan avergonzados o asustados por lo que han experimentado. A veces, compartiendo la experiencia con alguien más, puedes encontrar una explicación o una forma de lidiar con los sentimientos que te ha dejado".

De otro lado, asegura que, "aunque fue una experiencia aterradora, también fue fascinante y me hizo cuestionar lo que sabía sobre el mundo", toda vez que sostiene que "hay muchas personas que han tenido experiencias paranormales, pero que no hablan de ellas por miedo a ser juzgadas o ridiculizadas. Es importante escuchar y respetar las experiencias de los demás, incluso si no las entendemos completamente".