La abducción en Huelva de Antonio M.

Antonio M. tiene una explotación agrícola en una localidad cercana a Huelva. Me escribió debido a una experiencia que había tenido y que no lograba entender, que no había podido asimilar.

"Mira, una noche se me hizo tarde con el tractor y cuando solté todo necesitaba despejarme, la jornada había sido muy dura y decidí dar un paseo por el camino, tranquilo. Fue entonces cuando vi algo que me llamó la atención. Era una cosa en el cielo. Era un objeto volador no identificado, algo que nunca había visto antes" me decía.

Antonio M. se quedó paralizado observando como ese OVNI se acercaba cada vez más a él: "El objeto era de un tamaño muy grande y tenía luces en los bordes. Yo no podía creer lo que estaba pasando y pensé que sería un dron o algo similar, hasta un helicóptero militar de esos insonoros, por darle una explicación vamos"

Pero aquel OVNI –según él lo denomina- estuvo allí arriba, cerca de él, por unos minutos. "Caí en la cuenta de hacer una foro lo que pasó es que cuando levanté el teléfono, el objeto empezó a moverse de un lado a otro y no lograba fijarlo. Ahí si me dio mucho miedo aunque te confieso que estaba alucinado"

El OVNI después de estar un rato así se alejó y desapareció. Juan llegó a casa y no quiso decir nada de lo que le había pasado aunque a los pocos días, en una conversación sobre estos temas, confesó su experiencia.

Los días transcurrían y Antonio M. siguió con su trabajo y con su actividad, cada vez que se le hacía tarde se acordaba de la luz. "Yo siempre que veo que se me hace tarde se lo digo a la parienta para que no se intranquilice" me explicaba.

Una noche regresó la luz: "En aquella ocasión sentí como la luz levantaba el tractor del suelo. Luego desperté echado sobre el volante. Como si me hubiera quedado dormido pero jamás, en la vida, por cansado que he podido estar, me he quedado dormido en el trabajo. Que lo sepas”.

"Me sentía extraño en aquellos días y fue al médico pero no me encontró nada raro. Entonces comencé a tener pesadillas en las que me veía en una sala luminosa con seres que me miraban. Le escribí a un señor que vi en la tele y me dijo que había sido abducido y que podía contar su experiencia en un programa de misterio, en “Cuarto Milenio”. Pero a mí eso no me va, no sea que luego se ría todo el mundo de mi” concluía.

Buscaba respuestas que yo no le podía dar, no sé que le ocurrió a Antonio M. No sé si todo es producto de su imaginación o si se quedó dormido y soñó con todo ello. Antes de yo tomar su caso ya había hablado con otros investigadores, ya hablaba abiertamente de OVNIs y de abducción y eso me invitaba a no intervenir en un caso en el que podía haber contaminación en el testimonio.

Sé que Antonio M. sigue preocupado por lo que le ocurrió y que tiene grabada la afirmación de la "abducción extraterrestre", sea como fuera es una experiencia que no deja indiferente y que, tal vez, médicos expertos en regresiones, que le puse en contacto, pudieran ayudarle. No se registraron avistamientos en las fechas dadas por el testigo y es complejo concluir algo al respecto allá donde su experiencia también ha podido ser real.