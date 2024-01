Encarnación Lemus: "Para mí fue una sorpresa ganar el Premio Nacional de Historia de España 2023"

La historiadora extremeña y catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, Encarnación Lemus López ha sido galardonada con el Premio Nacional de Historia de España, dotado con 30.000 euros, por su obra Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas, un libro que ofrece una mirada "renovada" sobre esta institución.

Según la valoración del jurado, se trata de una biografía coral "escrita con gran elegancia y con un enfoque original. Es un retrato generacional y socio profesional de aquellas españolas que protagonizaron una auténtica revolución. Mujeres que rompieron moldes, nutriendo las primeras vanguardias de profesiones hasta entonces vetadas a la presencia femenina".

-¿Cómo fue el momento en el que se enteró de que era la ganadora del Premio Nacional de Historia 2023?

-Fue relativamente una sorpresa. Yo fui consciente de que había hecho un libro que definiría como bonito e innovador, tanto en el formato como en la forma de presentarlo. Sin embargo, había también otras obras muy buenas, por lo que fue una sorpresa que al final el galardonado fuera el mío. Eso quiere decir que yo lo he disfrutado muchísimo. Me puse muy contenta, obviamente. Me parece que es un reconocimiento a un esfuerzo grande que he hecho a lo largo de muchos años, pero también lo viví como un éxito que compartía con la Universidad de Huelva. En la introducción del libro, al principio, en las primeras páginas agradezco a mi universidad el haberme dado cuando estaba redactándolo un permiso especial para que lo pudiera terminar. Escribir requiere un gran esfuerzo y un tiempo que yo no tenía, sobre todo cuando estaba terminando la obra y la UHU me dio esa confianza para acabarlo.

-Con este galardón suyo la Universidad de Huelva sigue aumentando el prestigio de su profesorado

-Eso he ido comprobándolo, porque noto que, tanto la institución en sí, representada por su órgano de gestión y por el Rectorado, además de mis compañeros, se sienten contentos por mí. Y eso es un acto de generosidad por parte de ellos, lo que me llena de satisfacción.

-¿Cómo ha cambiado su faceta profesional a raíz de este premio?

-No ha cambiado gran cosa. Sigo con mis proyectos. Siempre he sido una persona que no se ha centrado en un único tema de investigación, sino que he sostenido y llevado al mismo tiempo distintas líneas de investigación y en cuanto a mí mi trabajo no ha cambiado nada de manera importante. Puesto que el libro lo terminé hace dos años y salió a la venta hace ya uno, he seguido trabajando en otra temática como es la salida de la última colonia española del Sáhara y el contexto mismo en el que se produjo. Mi trabajo en este estudio, después de haber recibido la distinción, no ha cambiado. He seguido en ello. Lo que sí ha cambiado es que ahora tengo más compromisos bonitos e interesantes para dar a conocer mi libro, para presentarlo, impartir clases de doctorado en materia de género a partir del contexto cultural de las mujeres y de la universidad española en el primer tercio del siglo XX... sí han aumentado mis tareas de difusión de la obra ganadora, pero mis trabajos de enseñanza en la Universidad de Huelva y las investigaciones en las que estaba inmersa se mantienen.

-De hecho, usted mientras escribía el último libro, de manera paralela estuvo inmersa en varias investigaciones al mismo tiempo

-Mi línea actual de investigación aborda la política exterior de España, por eso yo venía trabajando el tema del Sáhara. En paralelo a eso había hecho en otros momentos trabajos sobre historia de las mujeres, por ejemplo, sobre las mujeres en la clandestinidad en los movimientos de oposición al Franquismo...

Cuando terminé Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas, digamos que terminé este proceso histórico determinado, el de ver a las estudiantes españolas del primer tercio del S. XX en el contexto de llegar a una gran ciudad como Madrid, comenzar sus estudios universitarios o convertirse en profesionales. De todos modos, aunque el libró ya se publicó, no me gusta decir que con la publicación de la obra he cerrado esta parte de la historia, ya que la historia siempre permanece abierta y ahora, por ejemplo, estoy trabajando una correspondencia de Clara Campoamor que tiene mucho que ver con lo anterior.

-¿Cuál es el verdadero mensaje de Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas?

-Cuando lo escribía pensaba en gente joven, en universitarios de hoy. Muchas veces tenía en la cabeza a mi alumnado del Máster de Género y Ciudadanía de la UHU y era como si les estuviera hablando a ellos de alguna manera. Y quería contarles que la situación que hoy vivimos como normal, las libertades que tenemos para poder decidir, estudiar, tener ambición para ser algo en la vida, de optar a profesiones como arquitecta, ingeniera o minera, nos resultan posibles sin la necesidad de tener que convencer a la sociedad, y hace un siglo no era así. Era una situación para la que la sociedad no estaba pensada ni preparada. Antes las cosas no funcionaban así. Llegar a centros superiores de formación no era lo normal para una mujer, había que esforzarse mucho, había que convencer no solo a las familias, sino hacer que fuera posible.

Igualmente, las instituciones tenían que favorecer eso, porque no estaba así configurado y por tanto digamos que fue una situación en la que se necesitó mucho convencimiento por parte, sobre todo, de las estudiantes implicadas para hacerlo posible. Y también se necesitó un esfuerzo muy grande para alcanzar los primeros puestos dignos de trabajo. Para sumarse a la vida pública como profesoras, médicas, farmacéuticas o como funcionarias en algún Ministerio, como inspectoras de enseñanza o como directoras de una biblioteca. Eran situaciones muy nuevas donde no se habían visto a las mujeres nunca y donde había que argumentar y convencer. Sentían que los ojos estaban puestos en ellas y existía un nivel mucho mayor de exigencia porque hasta ese momento todo había sido competencia masculina y a partir de ahí, desde ese momento iba a empezar a ser compartido con lo que eso suponía. Las situaciones nuevas nunca son fáciles. Una historia que abarca desde la creación de la Residencia de Señoritas, en 1915, hasta que se cierra con la Guerra Civil.

-Una historia que se va a dar a conocer a la ciudadanía de Huelva en un simbólico lugar a finales de enero

Así es. El Centro Andaluz de Cultura organiza el miércoles 31 de enero, a las 19:30, en la Biblioteca Provincial de Huelva, la presentación del libro. Y se hace allí precisamente por ese guiño al momento en el que las mujeres, por primera vez, llegaron a ser directoras de archivo. Antes de 1910 no podían ser funcionarias. Pero a partir de entonces sí. Resulta curioso que la primera directora que tiene la Biblioteca fuera una de las estudiantes de esta Residencia de Señoritas. Carmen Nieto González, que estuvo en los años 30 la biblioteca pública de Huelva.

Me gustaría aprovechar para animar al público a asistir a esta presentación que será la oficial ante la ciudadanía después de que ya se presentara en la Facultad de La Merced cuando se publicó. Además, durante la presentación estaré acompañada de Rosario Márquez Macías, una de mis compañeras y gran conocedora del ambiente cultural de los años 20 en España.

-¿Ha contado con la colaboración de compañeros de la Universidad de Huelva para hacer este libro?

-He de decir que yo he hecho este libro en nueve años junto a otras mil cosas. Básicamente para redactar aprovechaba los veranos, por eso he tardado tanto. Y normalmente los trabajos desde la Universidad se hacen en conjunto con un equipo de investigación. Pero este ha sido un estudio y un proyecto mío en solitario, como única investigadora. Con todo, para hacer las bases de datos con una ayuda del Centro de Estudios Andaluces, tuve la oportunidad y también la satisfacción de contar con la colaboración para la parte informática de una estudiante mía muy eficaz y valiosa. Concepción Carrillo. Para hacer el Excel, que son muchas horas de tecleado, me ayudó bastante. Pero insisto en que este no es un libro de colaboración. Ha sido mi propia obra personal.

-¿Qué ha visto el jurado en su obra para hacerla merecedora de esta distinción?

-No creo que yo sea la persona indicada para hacer valoraciones sobre mi trabajo, pero, tal y como ellos indicaron, diría que se han basado en la innovación en cuanto a la temática y también en la redacción y el lenguaje con el que está hecho.

-¿Podemos encontrarlo en cualquier librería?

Por supuesto. Desde hace un año se distribuyó por todas las librerías y se puede encontrar fácilmente en la mayoría de ellas.

-Actualmente sigue disfrutando de la docencia en la UHU

No solo actualmente. Siempre lo he hecho. Desde hace 33 años soy profesora de la actual Facultad de Humanidades y habitualmente enseño a los estudiantes sobre Historia del Mundo Actual. Me ocupo de las relaciones exteriores más recientes y también de España actual. Doy clases en tercero y cuarto. También imparto docencia en el Máster de Historia del Mundo Contemporáneo y en el Máster de Estudios de Género y Ciudadanía, por el que empecé a escribir este libro sobre la llegada de las mujeres a los estudios superiores y a los trabajos.

-Siempre ha estado vinculada a Huelva, aunque ahora reside en Sevilla

-Ha habido muchos momentos en los que he tenido dos residencias, porque además de docente, he sido Decana de la Facultad, y eso tenía horarios muy largos, teniendo que hacer actividades durante todo el día y requería otro tipo de atención. Además me hicieron Defensora del Universitario, con otros horarios, por lo que residí durante bastante tiempo en la provincia de Huelva para poder cumplir con estas tareas.

-Además forma parte de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de Huelva

Es un honor serlo y sé que mis compañeros están muy orgullosos de mi galardón.