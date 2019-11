“Aquí hay poco que celebrar”. Así entró un militante del Partido Popular en la sede provincial cuando el escrutinio de votos se situaba al 80%. Y eso que Pablo Casado salió con una sonrisa de oreja a oreja en Génova a las 23:30. La verdad es que apenas se movieron los números en la provincia onubense en todo el proceso de recuento: el PP mantenía su escaño –esta vez con el nombre de Carmelo Romero– pero con matices. Ya no sólo por el hecho de no recuperar el segundo que dejaron escapar el pasado 28 de abril, sino que pasaron de ser la segunda fuerza del territorio onubense a la tercera pata del poder.

Vox, uno de los grandes triunfadores de la noche, le comió la tostada y ahora se colocan como primera fuerza de la derecha. Algo de lo que tanto han presumido con orgullo los populares durante años. Cierto es que suman unos 4.600 votos más en la provincia y crece el apoyo ciudadano en más de dos puntos para recabar el 19,8% de los sufragios. Otra buena noticia para el partido de la gaviota es que recuperan 3.000 votos en la capital con respecto al 28-A y suman más de cinco puntos en el porcentaje de apoyo. Un hecho que se ha traducido en subir un escalón político ya que en los pasados comicios cayeron hasta el cuarto lugar –apenas un mes antes de las elecciones municipales– y ahora adelantan a Ciudadanos y Unidas Podemos, aunque Vox le supera por primera vez en su historia. Todos por detrás del Partido Socialista que sigue mandando en Huelva.

La prudencia, el silencio y el aburrimiento se apoderaron toda la noche en el cuartel general de la calle Alonso Sánchez en lo que respecta al escenario periodístico. Hasta última hora ninguna cara protagonista hizo declaraciones y tampoco es que hicieran acto de presencia por los pasillos de la sede. Presentes estaban el presidente provincial, Manuel Andrés González; el secretario general, Alberto Fernández; la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano; la presidenta del Puerto, Pilar Miranda y el ya diputado electo, Carmelo Romero; entre otros. Aunque ninguno de ellos bajó de la tercera planta durante el recuento de votos. Sí que se vieron bebidas espirituosas, que no tiene pinta de que se enfriasen en cubitos de hielo, e incluso un buen abanico gastronómico, que eso sí que se degustó como cena, y que también se compartió con la prensa.

No hubo casi ni emoción en el escrutinio del Congreso, hubo más goles en el derbi sevillano –incluso se cantó un gol en una habitación de la sede– que movimientos in situ de los escaños onubenses. La sorpresa de la noche se fraguó en los resultados al Senado: la derrota de Juan José Cortés, a quien no se le vio por la sede. No solo no ha conseguido el suficiente apoyo de los onubenses para estar en el Senado sino que, quien fuera fichaje estrella del líder nacional Pablo Casado en los pasados comicios generales, siendo cabeza de lista del PP por Huelva –esta vez para el Senado– ha sido la última opción popular –y la séptima de todas las formaciones políticas– en los sufragios por detrás de sus compañeros José Enrique Sánchez y María Álvarez. El primero de ellos fue el único que bajó sonriente a saludar cuando el escrutinio del que era protagonista llevaba más de un 80% y casi le alzaba a Madrid. Aunque la distancia con el candidato de Vox, Andrés Bejarano, mantuvo en vilo al popular durante gran parte de la noche. No hubo ni celebración ni cara de derrota en las rostros de los populares que bajaron a medianoche a valorar los resultados.